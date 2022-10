Confagricoltura Mantova comunica che Regione Lombardia, con decreto n. 15392 del 27/10/2022 “Individuazione dei divieti temporali di utilizzazione agronomica nella stagione autunno vernina 2022/2023 in applicazione del d.m. 25 febbraio 2016 – criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato”, ha disposto le nuove modalità di effettuazione e rilascio dei divieti temporanei di spandimento invernale sul suolo lombardo.

Rispetto agli anni scorsi, la novità risiede nel fatto che i bollettini e i divieti saranno dal prossimo 1° novembre e fino al 28 febbraio 2023 articolati per comune. Per visionare i bollettini, in uscita il lunedì e il giovedì sempre in tardo pomeriggio, è necessario collegarsi al link: http://ersafnitrati.cassandratech.it, digitando in alto a destra il comune interessato.

Confagricoltura Mantova ricorda infine che dal 15 dicembre al 15 gennaio compresi, per 32 giorni continuativi, non sarà possibile effettuare distribuzioni in ogni caso e su qualsiasi coltura praticata.

