La rete pubblica realizzata da Open Fiber nell’ambito del progetto di Infratel, con la collaborazione della Regione Lombardia, rende disponibili ai cittadini i servizi innovativi digitali. Sono terminati i lavori di posa dell’infrastruttura a banda larga nel comune di Torre de’ Picenardi, dove le case e gli uffici del territorio potranno beneficiare di una velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo grazie all’opera realizzata da Open Fiber.

La società è infatti concessionaria del bando pubblico di Infratel per la copertura delle aree bianche nella regione Lombardia, e ha consegnato a cittadini e imprese del comune, una rete in modalità FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa), l’unica capace di abilitare tutti i servizi digitali di ultima generazione. L’infrastruttura rimarrà di proprietà pubblica, mentre Open Fiber ne curerà la gestione e la manutenzione per i prossimi 20 anni.

Nel comune sono circa 1000 le unità immobiliari che sono state cablate attraverso una rete che si sviluppa per oltre 14 chilometri. Il piano di sviluppo dell’opera ha previsto anche l’utilizzo della tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) nelle zone che, per morfologia del territorio, erano più difficilmente raggiungibili. La copertura di Open Fiber è stata progettata secondo i dati forniti da Infratel, e gli interventi di cablaggio hanno interessato in particolare: il Municipio, l’Ambulatorio medico, la Biblioteca Comunale, la Scuola dell’infanzia “Arcobaleno”, la Scuola Primaria “Don Primo Mazzolari”, la Scuola Secondaria di Primo Grado “E. Fermi” e la Stazione dei Carabinieri.

In base a quanto previsto dai bandi pubblici, la rete di Open Fiber nei comuni delle aree bianche si ferma fuori dalla proprietà privata delle singole unità immobiliari, fino ad un massimo di 40 metri di distanza dall’abitazione. Open Fiber è un operatore wholesale only: non vende servizi in fibra ottica direttamente all’utente finale, ma è attivo esclusivamente nel mercato all’ingrosso. Per attivare la connessione, chi è interessato non dovrà far altro che contattare un operatore (tra quelli presenti sul sito www.openfiber.it),scegliere il piano tariffario e navigare a una velocità impossibile da raggiungere con le attuali reti in rame o miste fibra-rame.

Quando l’utente ne farà richiesta, l’operatore selezionato contatterà Open Fiber, che a quel punto fisserà un appuntamento con il cliente per portare la fibra ottica dal pozzetto stradale fin dentro l’abitazione. L’utente sarà così pronto a beneficiare di servizi come lo streaming online in HD e 4k, il telelavoro, la telemedicina e la didattica a distanza, e di tante altre opportunità garantite dalla rete FTTH costruita da Open Fiber, l’unica capace di arrivare a una velocità di connessione fino a 10 Gigabit al secondo e che abilita una vera rivoluzione digitale grazie alla migliore tecnologia disponibile sul mercato.

La verifica di copertura dei singoli civici può essere fatta tramite sito internet al seguente link: https://openfiber.it/verifica-copertura/

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata