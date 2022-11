420.000 euro in arrivo a Gazzuolo da Regione Lombardia. Gazzuolo risulta infatti tra i beneficiari del contributo relativo al progetto di “Riqualificazione ed efficientamento dell’illuminazione pubblica” candidato al “Bando Illumina 2021” della Regione. La compartecipazione del Comune sarà di poco meno di 60.000 euro, pertanto la spesa totale sarà di circa 480.000 euro.

La misura prevista dal bando è stata considerata meritevole di attenzione poiché dà la possibilità di effettuare un intervento di efficientamento sugli impianti di illuminazione pubblica esistenti, in gran parte di non recente realizzazione. Il bando punta al miglioramento delle prestazioni illuminotecniche, di rendimento energetico, di sicurezza della circolazione e degli impianti nonché il contenimento dell’inquinamento luminoso. Il bando ha come destinatari i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti.

Questi in particolare gli interventi previsti:

– la sostituzione dei corpi illuminanti con altri che presentano caratteristiche superiori e migliorative in merito ad illuminotecnica e di risparmio energetico

– l’introduzione di sistemi di gestione e telecontrollo dei parametri di funzionamento ed energetici e dei consumi, oltre che della regolazione del flusso luminoso.

– l’introduzione di 3 sistemi d’illuminazione degli attraversamenti pedonali, i cosiddetti “attraversamenti pedonali intelligenti” (uno a Gazzuolo. uno a Belforte ed uno a Nocegrossa), presso alcuni attraversamenti pedonali ubicati in zone sensibili, al fine di aumentare la sicurezza delle strade comunali.

– la sostituzione dei corpi illuminanti dei giardini di Gazzuolo

– il posizionamento dell’illuminazione ex novo nei nuovi parchi di Nocegrossa e Belforte.

Il progetto di fattibilità necessario per la partecipazione al bando era stato approvato con delibera di giunta in maggio2022 e nei scorsi giorni è arrivata la conferma del finanziamento.

