27 assunzioni per potenziare i Centro per l’Impiego mantovani. Sono i posti previste dai due bandi di concorso indetti dalla Provincia di Mantova.

Il primo è un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 20 posti di “Operatore del mercato del lavoro” – categoria C, in esecuzione dell’intesa sottoscritta dalla Provincia di Mantova con Regione Lombardia per il reclutamento di personale aggiuntivo per i centri per l’impiego, tenuto conto del piano regionale di potenziamento dei centri per l’impiego.

Il secondo è per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 7 posti di tecnico informatico – categoria C, sempre in esecuzione dell’intesa sottoscritta dalla Provincia di Mantova con Regione Lombardia per il reclutamento di personale aggiuntivo per i centri per l’impiego, tenuto conto del piano regionale di potenziamento dei centri per l’impiego.

Per entrambe le procedure il termine per presentare la candidatura è il 2 gennaio 2023, alle ore 12. Gli avvisi completi sono scaricabili dalla home page del sito della Provincia di Mantova all’indirizzo www.provincia.mantova.it

