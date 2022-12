In seguito all’approvazione della graduatoria delle domande presentate sul bando «Sviluppo dei distretti del commercio 2022-2024» e la concessione dei contributi agli enti locali da parte di Regione Lombardia, la società Abstract Srl ha convocato una conferenza stampa online per illustrare i risultati ottenuti dai Distretti del Commercio seguiti.

Il focus è stato orientato sul Distretto del Commercio Oglio Po il cui ente capofila è il Comune di Viadana. Sono intervenuti per l’occasione i Sindaci e gli Amministratori dei Comuni aderenti al Distretto e che hanno pianificato una serie di interventi per l’ottenimento dei fondi (Viadana, Bozzolo, Dosolo, Gazzuolo, Marcaria, Rivarolo Mantovano, Sabbioneta, San Martino dall’Argine – fanno parte del Distretto anche Pomponesco e Commessaggio che parteciperanno solo agli interventi “trasversali” delle attività del Distretto).

Il Distretto del Commercio Oglio Po era stato ricostituito nel 2021 ed è significativo che nella graduatoria di Regione Lombardia si sia aggiudicato il 34° posto su 151 domande e che, tra le province di Mantova e Cremona sia stato il primo ad aggiudicarsi il finanziamento. La progettazione prevede una serie di interventi:

– Stesura Bando Imprese entro il 30 marzo 2023: 200 mila euro per il BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE PICCOLE-MEDIE IMPRESE;

– Interventi riqualificazione diffusa dei poli commerciali. La realizzazione degli interventi prevede la rendicontazione entro dicembre 2024

In merito all’illustrazione dei singoli progetti sono intervenuti Sindaci e Amministratori dei Comuni coinvolti in particolare: Nicola Cavatorta (Sindaco di Viadana) che ha ringraziato la società Abstract per l’affiancamento dalla ricostituzione del Distretto alla complementarità nelle azioni messe in atto per la partecipazione al bando. In merito agli interventi ha evidenziato la volontà di riqualificare delle aree lontane dal centro: frazioni di Cavallara e Cizzolo; Giuseppe Torchio (Sindaco Bozzolo) ha sottolineato l’importanza di mettere in atto degli interventi che possano porre in evidenza le attività commerciali del paese; Pietro Bortolotti (Sindaco Dosolo) ha illustrato gli interventi di riqualificazione stradale, che porteranno giovamento alle attività commerciali del Comune; Patrizia Zangrossi (Amministratrice di Gazzuolo) ha illustrato gli interventi per la riqualificazione, ristrutturazione e ampliamento del chiosco-bar “Il Giardino”; Carlo Alberto Malatesta (Sindaco di Marcaria) e Enrico Lungarotti (Amministratore Marcaria) hanno illustrato le operazioni che saranno messe in atto nei due maggiori poli commerciali: Marcaria e Campitello.

