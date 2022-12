“Durante la discussione sul Bilancio di previsione 2023 – 2025, è stata approvata la mia proposta inerente la realizzazione del ponte provvisorio sul Canale Ceriana a San Matteo delle Chiaviche”. Così il consigliere regionale M5s, Andrea Fiasconaro.

Sono felice che la mia proposta sia passata, ma soprattutto che Regione abbia, tramite la Consigliera Cappellari, aumentato i fondi destinati al finanziamento dell’intervento fino a 220mila euro. Fondi che si andranno a sommare agli 80mila dell’amministrazione comunale di Viadana. Ringrazio anche la consigliera Cortese che ha sostenuto e firmato la proposta.

Il nostro territorio è già sufficientemente vessato dai disagi che riguardano la carenza di infrastrutture, per questo auspico che dalla carta si passi presto ai fatti. Cerando finalmente di andare incontro alle esigenze dei cittadini, finora costretti ad allungare tragitti e tempi di percorrenza per i loro spostamenti” Conclude Fiasconaro.

“Come ormai noto dal 19 maggio scorso il ponte sul Canale Ceriana a San Matteo delle Chiaviche è stato chiuso al traffico per motivi di sicurezza. Il costo della struttura provvisoria che dovrà essere realizzata ammonta a 300mila euro, di cui 80mila sono già stati stanziati dal Comune di Viadana. Grazie all’intervento di Regione Lombardia, nell’ambito della legge di bilancio 2023-2025, sarà finanziata la quota restante per posare il ponte provvisorio evitando ai cittadini i disagi di percorrenza”.

Così Alessandra Cappellari consigliere regionale della Lega in merito all’ordine del giorno presentato dal collega Andrea Fiasconaro (5Stelle) per impegnare la giunta regionale a co-finanziare il ponte provvisorio sul Canale Ceriana.

“Con il mio intervento odierno, in concerto con gli Assessori al Bilancio Davide Caparini e alle infrastrutture Claudia Terzi e come promesso dal Presidente Fontana e dall’Assessore Guido Bertolaso in occasione della loro visita a Viadana, saranno stanziati ulteriori 70mila euro in favore del Comune di Viadana che uniti alle risorse già stanziate dall’amministrazione di Viadana consentono di avere il totale necessario per eseguire l’opera in attesa della riqualificazione complessiva definitiva del ponte a San Matteo delle Chiaviche prevista per l’estate prossima” conclude Cappellari.

“Una buona notizia per il territorio mantovano, ottenuta grazie a un lavoro bipartisan sulle esigenze concrete”, lo afferma la consigliera regionale del Pd Paola Cortese, dopo che oggi in Consiglio Regionale è stato approvato il finanziamento di 220.000 euro a favore della realizzazione del ponte provvisorio di San Matteo delle Chiaviche, durante la seduta dedicata al bilancio di previsione.

“Era un intervento atteso e risolverà non pochi problemi sia per i cittadini che per le attività economiche, fortemente penalizzati dalla chiusura del ponte per manutenzione. Grazie al finanziamento stanziato oggi dalla Regione, che si aggiungerà agli 80.000 euro messi a disposizione dal Comune di Viadana, sarà possibile realizzare un ponte provvisorio che garantirà la mobilità fino al completamento dei lavori del ponte permanente, previsti in estate. L’ordine del giorno con cui abbiamo presentato la richiesta, che vede come primo firmatario il collega del Movimento Cinque Stelle Andrea Fiasconaro, ha ricevuto un sostegno bipartisan con l’obiettivo di raggiungere un risultato importante per il territorio”.

