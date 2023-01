Il 12 febbraio a Sabbioneta si terrà la seconda edizione della gara “Cross città Murata”. Un evento presentato per l’amministrazione dal sindaco Marco Pasquali e dal vice Franco Alessandria, per l’Atletica Interflumina dal presidente Carlo Stassano e da Marco Falchetti e Giovanni Zardi, per la Fidal Mantova da Gianni Truschi e con Matteo Scazza dell’Ortofrutticola Grenovesi Anversa come sponsor.

Come l’anno scorso la gara si svolgerà a ridosso delle mura e rispetto alla passata edizione ci saranno molti più partecipanti che saranno suddivisi in varie categorie, con coinvolgimento a livello regionale. Ci sono gli Esordienti, i Cadetti e Cadette (14-15 anni) che gareggiano per il Trofeo Lombardia e Campionato di società in preparazione alle gare nazionali di categoria. Infine il campionato regionale Master.

Saranno coinvolti 500 atleti, ciascuno riceverà un biglietto per visitare i monumenti della città di Vespasiano Gonzaga, coniugando sport e turismo. Il ritrovo è fissato per le 8.30 e dalle 9.30 partiranno le gare lungo un percorso che varierà a seconda dalle categorie.

