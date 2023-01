L’ente di formazione Galdus, insieme alla Rete Servizio Civile (reteserviziocivile.it) di cui è capofila, promuove 14 progetti di servizio civile in tutta la Lombardia per 218 giovani tra i 18 e 28 anni. Le attività proposte prevedono assistenza a persone fragili, animazione per gli anziani, supporto a realtà che promuovono l’integrazione di stranieri, disabili e minori in difficoltà, supporto all’inserimento lavorativo di altri giovani, azioni di sensibilizzazione del territorio e di promozione giovanile, e infine progetti nell’ambito dell’educazione e della cultura all’interno di asili, scuole, associazioni sportive, musei e teatri.

È possibile presentare domanda di partecipazione entro il 10 febbraio alle ore 14.00. Per informazioni è possibile rivolgersi a info@reteserviziocivile.it, o al numero 375 6458278.

• A Lodi è disponibile 1 posto per svolgere un anno di servizio civile presso la sede locale di Galdus (Via Lago Maggiore, 2,) per attività di supporto agli sportelli per l’orientamento e l’avvicinamento al territorio per giovani che non studiano, non frequentano corsi di formazione e non lavorano

• In provincia di Cremona sono disponibili 8 posti: 2 a Casalmaggiore, 2 a Cremona città, 2 a Crema e 2 a Castelleone, per progetti di supporto allo studio, di orientamento e avvicinamento al lavoro per giovani e di inclusione sociale presso le sedi di IAL, Energheia, Mestieri Lombardia, Il Seme.

• In provincia di Mantova è disponibile 1 posto per un progetto finalizzato al sostegno degli studenti presso l’istituto di formazione professionale IAL di Viadana.

I progetti prevedono una durata di 25 ore alla settimana per 12 mesi e nell’ultimo periodo, i giovani volontari avranno l’opportunità di essere accompagnati al mercato del lavoro proprio grazie alle attività di tutoraggio e certificazione delle competenze offerte dai centri per il lavoro che fanno parte della rete di servizio civile di Galdus.

