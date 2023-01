Viadana vince, così come si era auspicato alla vigilia. Dopo un primo tempo difficile sono i gialloneri a dettare il ritmo andando in meta con Montilla, Locatelli e Peruzzo che sommate alla marcatura di Ciardullo della prima frazione permettono al Viadana di conquistare il punto di bonus offensivo, il piede preciso di Roger più solo accorciare le distanze. Allo Zaffanella il Rugby Viadana 1970 batte il CUS Torino 24 a 19.

La settimana prossima il Rugby Viadana 1970 e il Peroni TOP10 si prenderanno una settimana di pausa, allo Zaffanella sabato 21 arriverà la Nazionale Italia A a disputare l’incontro amichevole contro la Nazionale Rumena. Prossimo appuntamento per i gialloneri, sabato 28 gennaio, in trasferta, sull’insidioso campo del Mogliano Veneto.

Viadana, Stadio L. Zaffanella – domenica 15 gennaio 2023

Peroni TOP10, XI giornata

Rugby Viadana 1970 v CUS Torino Rugby 24-19 (5-6)

Marcatori: p.t. 13 cp Roger (0-3), 19′ m Ciardullo (5-3), 38′ cp Roger (5-6) ; s.t. 46′ m Montilla tr Ferrarini (12-6), 55′ cp Roger (12-9), 62′ m Locatelli tr Ferrarini (19-9), 70′ m Peruzzo (24-9), 76′ m Groza tr Roger (24-16), 80′ cp Roger (24-19).

Rugby Viadana 1970: Peruzzo, Ciardullo (74′ Arena), Herrera, Caputo, Crea (37′ Rojas), Ferrarini, Gregorio (57′ Di Chio), Locatelli (30′-34′ Zottola), Paolucci (45′ Zottola), Romanini (73′ Schinchirimini), Mannucci, Ruiz, Mignucci (45′ Oubiña), Montilla (73′ Denti), Tejerizo (45′ Fiorentini).

all. Urdaneta

CUS Torino: Reeves E., Monfrino (65′ Vaccaro), Modena (50′ Reeves G.), Groza, Civita (61′ Vaccaro), Roger, Cruciani (60′ Loro), Ursache, Pedicini, Quaglia, Dreyer, Veroli (50′ De Biaggio), Craig Jeffery (50′ Barbotti), Caputo (50′ Valleise), De Lise (50′ Lavorenti).

All. D’Angelo

Arb. Riccardo Angelucci (Livorno)

AA1 Matteo Franco (Roma), AA2 Daniele Pompa (Chieti)

Quarto Uomo: Piermatteo Sgura (Brescia)

TMO: Stefano Pennè (Lodi)

Calciatori: 5/5 Roger (CUS Torino), 2/4 Ferrarini (Viadana)

Note: giornata fredda e nuvolosa, circa 5°, campo in buone condizioni. Spettatori circa 700.

Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 1970 5, CUS Torino 1

