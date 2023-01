“20 gennaio 2023: questa data rimarrà impressa nella mia mente per tutta la vita”. Inizia così il racconto di Giuliano Landini, capitano della motonave Stradivari, che ha rischiato la vita proprio venerdì scorso e ha voluto raccontare, a mente fredda, la sua disavventura sul proprio profilo Facebook, quasi a voler esorcizzare la paura.

“Ore 17:00 cado sul pontile e volo in Po, nel tentativo di ripulirlo dai detriti incastrati tra la motonave Stradivari e il pontile. La mia fortuna è stata cadere sulla legna ammassata contro la prua del pontile e rimanere in galleggiamento per qualche minuto. Essendo il pontile molto alto, non riuscivo a risalire e nemmeno ad aggrapparmi. La legna inizia a diradarsi a causa del mio peso e io inizio a sprofondare e le gambe e una parte del torace iniziano ad infilarsi sotto il pontile a causa la fortissima corrente del fiume, inizio a urlare aiuto ma sulla riva non c’era un anima viva”.

“Devo stare calmo – racconta come se fosse ancora al presente Landini – e cercare di non annegare e finire sotto il pontile essendo vestito e quindi il peso degli abiti che indossavo (giacca a vento, maglione, cuffia, guanti, calzamaglia, pantalone tecnico e scarponcini da trekking) mettevano seriamente a rischio il mio galleggiamento. Ho pesato gli indumenti dopo essermi salvato e cambiato: il peso totale era di 23 kg essendo inzuppati di acqua e fango. A quel punto dovevo salvarmi a tutti i costi, vedendo la morte in faccia. Sono riuscito a strisciarmi nella fiancata del pontile con le mani aperte come un palmipede e a portarmi fuori dalla sagoma del pontile e buttarmi in corrente diagonale, per raggiungere la sponda borettese, abbastanza vicina ma quasi irraggiungibile dal momento che gli abiti inzuppati di acqua mi tiravano sotto”.

“L’acqua era 3 gradi e son rimasto in fiume per 15 minuti interminabili. Nuotando di lato con una forza inspiegabile che solo in queste circostanze puoi tirar fuori e vedendo un pezzo di legno in galleggiamento che mi veniva contro, l’ho afferrato con tutta la mia forza e l’ho infilato sotto l’ascella sinistra e con il braccio destro nuotavo a stile antico, di lato con l’acqua che mi arrivava al naso coprendomi la bocca. Finalmente sento sotto i miei piedi la terra e riesco a mettermi in posizione verticale, sono salvo ma mi sbagliavo perchè la terra umida e scivolosa non mi permetteva di risalire la sponda, molto ripida e senza vegetazione, dove poter arrampicarmi per mettermi in sicurezza. A questo punto mi accorsi che il mio l’amico bastone, che mi aveva tenuto in galleggiamento durante la nuotata, era ancora lì. Impugno il pezzo di legno e piantandolo davanti a me a braccia tese, con più riprese mi trascino nel fango e riesco a risalire la riva esausto e completamente senza forze”.

“Vedo finalmente il parcheggio – spiega Landini – e mi accascio sull’asfalto a prender fiato. Sento il cellulare che squilla (anche questo un miracolo della tecnologia rimanendo in acqua per quasi 20 minuti) era la mia compagna France e con un urlo adrenalinico gli dico: “Sono volato in Po ma sono vivooooo”. Posso dire di esser stato miracolato, ma anche la mia esperienza di grande nuotatore di fiume fin da bambino, avendo conseguito il brevetto di salvamento negli anni ’90 e di esser volato poi inabissato con lo scafo da competizione parecchie volte a 200 km orari e uscendo sempre dallo scafo indenne, mi è servito molto per affrontare il peggior momento della mia vita. Ci tengo a raccontare questa mia bruttissima avventura perchè ho imparato, che quando si lavora o si fanno manovre strane sull’acqua bisogna essere rigorosamente in due e con la luce del giorno. Scusate questo mio sfogo, ma ho ancora davanti agli occhi la morte. Mi sveglio ancora diverse volte di notte con l’incubo, non rendendomi conto di come possa essere ancora in questo mondo”.

redazione@oglioponews.it (intervista Tg di Giovanni Palisto)

© Riproduzione riservata