E’ iniziata la campagna elettorale di Carlo Alberto Malatesta: questa mattina il candidato della lista Civica “Moratti Presidente” si è recato in visita all’azienda marcariese Raccorderie Metalliche, guidata da Pier Luigi Ceccardi.

Malatesta, accompagnato dalla direzione dell’azienda, ha potuto toccare con mano i nuovi progetti e le nuove sfide che l’azienda – in costante crescita – si appresta a intraprendere.

“Conosco questa realtà da molto tempo- commenta Malatesta- ed è un orgoglio per tutto il territorio. Negli ultimi sei anni l’azienda è passata da 280 a 430 dipendenti e ha ulteriori prospettive di crescita. E’ più che mai importante che la Regione Lombardia torni a interessarsi del nostro territorio sostenendo le eccellenze come questa che non devono essere lasciate sole davanti alle opportunità offerte dal mercato nonostante la crisi internazionale”.

“E’ fondamentale- sostiene il sindaco di Marcaria, candidato alle regionali con Letizia Moratti- che il legame tra azienda e territorio diventi patrimonio di tutti e che la Regione si faccia interlocutore ascoltando e progettando iniziative di sviluppo assieme alle imprese. Nel nostro programma ci sono numerosi punti per lo sviluppo dell’economia del territorio, come il rafforzamento strutturale-finanziario delle imprese facilitandone l’accesso al credito, la riconfigurazione strategica delle filiere e lo sviluppo e la diffusione dell’imprenditorialità moderna” . Sabato pomeriggio, a Viadana, il candidato della lista civica Moratti Presidente, ha incontrato cittadini e amici per un aperitivo di presentazione della sua candidatura assieme alla candidata Elisa Grazioli, promuovendo di fatto un ticket che punta a rimettere la provincia di Mantova al centro delle scelte di Regione Lombardia. “Io e Elisa Grazioli- spiega Malatesta- abbiamo scelto di correre assieme per le caratteristiche che ci uniscono. Siamo due persone concrete, coerenti e che si pongono lo stesso obiettivo: ridare voce al territorio mantovano”

