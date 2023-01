Parte forte il Rugby Viadana 1970 riuscendo a segnare ben 3 mete nei primi 28 minuti, un cartellino rosso a Peruzzo al 36′ rischia però di compromettere la partita ma Viadana sa come gestire la partita in inferiorità numerica. Mogliano accorcia il gap nella seconda frazione senza però riuscire mai a recuperare i gialloneri che riescono a mantenere le distanze e a portare a casa la partita. Rimane l’amaro in bocca per la mancata segnatura delle 4 mete che avrebbero consentito a Viadana di tornare a casa con il bottino pieno. Ora il Top10 si prende una pausa per lasciare spazio alla Coppa Italia, prossimo appuntamento, sabato 4 febbraio con la sfida alle Fiamme Oro allo Stadio Zaffanella.

Mogliano Veneto – Stadio “Maurizio Quaggia” – sabato 28 gennaio 2023

Peroni TOP10, XII giornata

Mogliano Veneto Rugby v Rugby Viadana 1970 18 – 24 (8-21)

Marcatori: pt. 8′ cp. Fadalti (3-0); 10′ m. Crea, tr. Madero (3-7); 17′ m. Ciardullo, tr. Peruzzo (3-14); 28′ m. Caputo, tr. Madero (3-21); 43′ m. Dal Zilio (8-21);

st. 42′ m. Mare, tr. Fadalti (15-21); 54′ cp. Madero (15-24); 87′ cp. Fadalti (18-24).

Mogliano Veneto Rugby: Avaca G.; Fadalti, Abanga, Va’Eno, Dal Zilio (60′ – 70′ Aminu); Mare, Semenzato (79′ Fabi); Derbyshire (56′ Marini), Lamanna, Finotto; Baldino (Cap.), Bocchi; Spironello (68′ Chalonec), Rosario (87′ Tripodo), Pasqual (41′ Ceccato N.)

all.: Nicola Mazzucato

Rugby Viadana 1970: Peruzzo; Ciardullo (45′ Dogliani), Herrera, Caputo, Crea; Madero, Di Chio (67′ Gregorio); Locatelli (C), Paolucci, Romanini (70′ Caila); Mannucci (58′ Schinchirimini), Ruiz; Oubiña (56′ Mignucci), Montilla (65′ Denti), Fiorentini (56′ Grippo)

all: Bernardo Urdaneta

Arb. Andrea Piardi (Brescia)

AA1 Gabriel Chirnoaga (Roma), AA2 Filippo Russo (Treviso)

Quarto Uomo: Ferdinando Cusano (Vicenza)

TMO: Giuseppe Vivarini (Padova)

Cartellini: 36′ rosso Peruzzo (Rugby Viadana 1970); 60′ giallo Ceccato (Mogliano Veneto Rugby); 64′ giallo Lamanna (Mogliano Veneto Rugby); 74′ giallo Marini (Mogliano Veneto Rugby)

Calciatori: Fadalti 3/4 (Mogliano Veneto Rugby); Madero 3/3 ; Peruzzo 1/1 (Rugby Viadana 1970)

Note: Pomeriggio sereno, temperatura 8° C., terreno di gioco appesantito in discrete condizioni, spettatori circa 500.

Punti conquistati in classifica: Mogliano Veneto Rugby 1; Rugby Viadana 1970 4

Peroni Player of the Match: Oubina (Rugby Viadana 1970)

