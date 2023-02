I Macron Warriors Sabbioneta tornano in campo per il loro primo impegno del 2023. I rossoblù, domenica 5 febbraio, ospitano il Venezia FC in un match che vale la testa della classifica. Entrambe le squadra hanno vinto, nei rispettivi incontri, contro i Wolves Bareggio e guidano la classifica a punteggio pieno. La sfida tra mantovani e lagunari sarebbe dovuta andare già in scena, a campo invertito, nello scorso mese di dicembre, ma a causa dell’influenza che ha decimato i Macron Warriors Sabbioneta e grazie alla sensibilità del club veneto, la partita è stata rinviata e si giocherà il prossimo 26 marzo.



Il Palazzetto di Sabbioneta è pronto, dunque, a colorarsi di rossoblù per sostenere i ragazzi di Tommaso Liccardo che hanno utilizzato il mese di gennaio per preparare al meglio questa sfida. Una sfida certo non facile. Il Venezia FC lo scorso anno è arrivata terza nelle finali dei playoff scudetto e nella scorsa regular season ha vinto sia all’andata che al ritorno le partite contro i Macron Warriors. I rossoblù hanno però maturato un anno di esperienza e il gioco espresso all’esordio nella nuova stagione ha mostrato i risultati del grande lavoro tecnico e tattico fatto nell’ultima parte del 2022.



I ‘guerrieri’ di Sabbioneta sono pronti a mettere in campo tutta la loro passione e la loro grinta, una grinta come quella di Luca Mercuri, reduce dal raduno con la Nazionale di Powerchair Football che si è svolto nell’ultimo weekend di gennaio a Lignano Sabbiadoro. Mercuri, uomo di grande esperienza all’interno dei Macron Warriors Sabbioneta, insieme ai suoi compagni vuole confermare l’ottimo avvio di stagione e le giuste ambizioni che la squadra nutre per questo 2023.



Tommaso Liccardo, coach dei Macron Warriors Sabbioneta: “Siamo carichi e non vediamo l’ora di scendere in campo. Sappiamo che Venezia è una squadra molto forte e con giocatori che militano in Nazionale. Tutta la nostra concentrazione e tenacia è rivolta al match di domenica. Vogliamo giocare un grande match davanti al nostro pubblico e portare a casa tre punti importanti”.



Powerchair Football– Serie A Girone C

Domenica 5 febbraio, ore 15:00

MACRON WARRIORS SABBIONETA – VENEZIA FC

Palazzetto dello Sport – Via Santuario 28 – Sabbioneta

