AVISINI che spettacolo!, il talent promosso da Avis Regionale Lombardia insieme al Comune di Cinisello Balsamo, realizzato da Officine Buone con il supporto del bando “Giovani Smart” di Regione Lombardia, torna on stage con la seconda edizione. L’iniziativa, ideata per premiare il talento e la creatività dei giovani, attribuendo valore alla loro sensibilità verso il gesto del dono e la missione di Avis, dopo una prima fase di selezione dei talenti si appresta a girare la Lombardia in 5 semifinali itineranti, per concludersi con la serata finale di domenica 18 giugno allo Zelig Club di Milano.

La partecipazione al contest è gratuita e aperta a cantanti, cantautori, cantautrici e band di massimo 4 componenti. Unici requisiti richiesti: avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni ed essere – o diventare – soci di una sede Avis del territorio lombardo (non è necessario essere donatori) entro il 22 marzo 2023.

Le iscrizioni, aperte dal 1° al 22 marzo, porteranno alla fase di selezione online dei 60 artisti che saranno chiamati a esibirsi dal vivo nella sede di semifinale scelta attraverso il form di iscrizione tra Brescia (1° aprile), Cinisello Balsamo – MI (2 aprile), Vigevano – PV (14 aprile), Treviglio – BG (15 aprile) e Sabbioneta – MN (16 aprile). Le semifinali condurranno alla serata finale presso lo storico club Zelig di Milano, che vedrà sfidarsi tra loro i 10 concorrenti finalisti (i 2 vincitori delle 5 semifinali territoriali). In palio per i tre vincitori premi in buoni acquisto “Ticket Compliments”, accettati in 13.000 supermercati e alimentari in tutta Italia, rispettivamente del valore di € 1.000 (1° classificato), € 800 (2° classificato) e € 500 (3° classificato).

“È con particolare soddisfazione e orgoglio – spiega Oscar Bianchi, presidente di Avis Regionale Lombardia – che annunciamo questa seconda edizione del talent che mette al centro l’unicità e la bravura dei giovani associati ad Avis. Importante novità di quest’anno è la capillarità dell’iniziativa, che grazie alle cinque semifinali diventa diffusa sul territorio regionale, toccando diverse province. Questo contest è la prova lampante che esistono diversi modi per essere donatori: la promozione dei valori fondanti la nostra Associazione si può fare anche attraverso la musica.”

“Siamo felici di far parte di questo progetto e di ospitare l’iniziativa nella nostra città. Un’occasione importante per valorizzare il talento e la creatività dei giovani, e nello stesso tempo per sensibilizzare sul valore del dono. È sempre importante stimolare l’attenzione su questo tema così delicato e fare emergere lo spirito di solidarietà e di generosità che sono certo non mancherà tra i cittadini di Cinisello Balsamo” ha dichiarato il sindaco Giacomo Ghilardi.

“Da sempre valorizziamo il talento dei giovani mettendolo al servizio del sociale – spiega Elisabetta Iaconantonio, presidente di Officine Buone – e crediamo con convinzione nell’utilità di questo progetto, volto a promuovere il gesto del dono attraverso la musica.” Per iscriversi al concorso è necessario compilare il modulo disponibile al link bit.ly/AvisiniCS23-Iscriviti entro il 22 marzo 2023 alle ore 23:59. Per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione e di partecipazione al contest si rimanda al sito https://avislombardia.it/.

