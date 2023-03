Tornata dal PalaIgor con un punto d’oro strappato con grinta e caparbia, la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore è già pronta a partire per l’importante trasferta marchigiana che la aspetta. Ad attendere capitan Emiliya Dimitrova e compagne al Banca Macerata Forum c’è la Cbf Balducci Hr Macerata. Fischio d’inizio fissato per le ore 17 di domenica 5 marzo, dirigono Maurizio Canessa e Stefano Caretti. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul portale VolleyBall World. Seconda trasferta consecutiva per le rosa prima di tornare tra le mura amiche del PalaRadi di Cremona per altre due gare consecutive.

LE ULTIME DA CASALMAGGIORE – Le ragazze guidate dall’head coach Andrea Pistola sono uscite dal palazzetto piemontese con un punticino e soprattutto consce di aver fatto una prestazione importante che ha messo in difficoltà più volte le avversarie, dimostrando di aver ritrovato la mentalità giusta dopo il passo falso di Perugia come già mostrato contro Conegliano. “A Novara per gran parte della gara c’è stato un bell’atteggiamento da parte delle ragazze – dice l’assistant coach Michele Moroni – e ci meritavamo proprio di smuovere la classifica. Bene anche che le ragazze partite dall’inizio, meno abituate a giocare, abbiano risposto presente. Ora inizia un’altra fase di campionato altrettanto difficile“. Ora il calendario mette davanti le rosa a diversi scontri fondamentali per la lotta all’accesso ai playoff, gare si alla portata delle giocatrici di Casalmaggiore ma mai da sottovalutare, anzi da lottare con la giusta cattiveria agonistica mostrata nelle ultime due partite. Domenica arriva Macerata, fanalino di coda della classifica ma tappa importante per le rosa. “Come sempre stiamo preparando la partita di Macerata nei dettagli – conclude Moroni – sarà importante la determinazione e l’attenzione con la quale affronteremo ogni palla, perché la marchigiane, bisognose di punti salvezza, non faranno sconti“. Derby marchigiano per l’head coach di Casalmaggiore.

LE EX – Nessuna tra le rosa ha vestito la maglia di Macerata mentre tra le marchigiane Francesca Napodano e Alessia Fiesoli sono state giocatrici di Casalmaggiore.

LA GIORNATA – Nessun anticipo del sabato per l’ottava di ritorno, diretta Rai Sport Hd per Milano-Conegliano alle ore 20.30 della domenica, diretta Sky Sport Uno per Vallefoglia-Bergamo alle 18. Alle 17, oltre alla gara di Macerata, si giocheranno Pinerolo-Busto, Scandicci-Chieri e Perugia-Cuneo. Chiude la giornata il posticipo del lunedì tra Firenze e Novara alle ore 18.30.

