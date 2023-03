C’è anche un’azienda olivicola bresciana tra i finalisti della II edizione del Concorso nazionale Turismo dell’Oliol’iniziativa promossa dalle Città dell’Olio con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e la collaborazione di UNAPROL– Coldiretti e Associazione Italiana Turismo enogastronomico, che premia le migliori esperienze turistiche e best practices legate al mondo dell’extravergine.

La giuria di esperti – presieduta dalla professoressa Roberta Garibaldi, autrice del Rapporto annuale sul Turismo Enogastronomico Italiano – ha selezionato nella categoria “Aziende Olivicole/ Frantoi e Cooperative olivicole” il Frantoio Manestrini di Nicoletta Manestrini di Soiano del Lago (BS) con l’esperienza “Eventi Musicali in Frantoio” che si è così aggiudicata la finale, avendo la meglio su ben 105 esperienze in gara.

“Anche quest’anno abbiamo raccolto tante entusiastiche adesioni, segno di vitalità e di interesse per l’unico Concorso in Italia che premia le migliori esperienze di oleoturismo – ha commentato Michele Sonnessa, Presidente delle Città dell’Olio – proprio nei giorni scorsi è stato firmato il decreto attuativo, e come Città dell’Olio abbiamo il dovere di interloquire con le Regioni, a cui spetta il compito di adeguare le proprie normative locali alle linee guida del decreto. Per i produttori di olio EVO è una grande opportunità di formarsi e strutturare un’offerta enogastronomica ed esperienziale sempre più qualificata. Lo avevamo capito prima di altri con questo Concorso che non a caso da quest’anno offre agli iscritti la possibilità gratuita di partecipare ad un corso online per operatori specializzati nel turismo dell’olio offerto da Unaprol. Andiamo sempre più convintamente nella direzione di fare del turismo dell’olio un asset strategico per la crescita e lo sviluppo delle nostre comunità”.

“Desidero congratularmi con il Frantoio Manestrini a cui auguro di trionfare sul podio – ha dichiarato Mauro Ribola, Consigliere nazionale delle Città dell’Olio lombarde – il Concorso Turismo dell’Olio è una preziosa opportunità dare slancio all’oleoturismo ed uno stimolo per gli operatori del settore a proporre esperienze legate all’olio EVO sempre più appetibili per i turisti”.

