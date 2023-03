E’ un documento molto duro quello di Viadana Democratica (a firma di Daniele Mozzi, consigliere Comunale e Silvio Perteghella, portavoce) sulla vicenda del ponte sul Ceriana a San Matteo. Accuse pesanti contro l’Amministrazione Viadanese e quella provinciale, ree secondo il gruppo d’opposizione, d’aver preso in giro i residenti. Nessun ponte Bailey nonostante i soldi siano stati stanziati. Solo tante parole.

“Lo scorso 1 Febbraio il Sindaco e il Presidente della Provincia – scrivono Mozzi e Perteghella – di Mantova avevano indetto una riunione a San Matteo per annunciare che avrebbero realizzato un ponte provvisorio entro Pasqua in seguito allo stanziamento da parte di Regione Lombardia di risorse per 200.000 Euro.

Si presentarono con un delegato dell’azienda che avrebbe dovuto realizzare l’opera provvisoria, che diede numerosi ragguagli tecnici ai cittadini presenti. Ai Consiglieri Comunali in questi giorni è pervenuta la convocazione dell’assemblea cittadina. L’amministrazione comunale, non solo non ha predisposto nessuna bozza di convenzione, ma non ha nemmeno stanziato le risorse necessarie per la realizzazione del ponte Baily messe a disposizione della Regione.

A questo punto possiamo dire di essere assolutamente indignati per il comportamenti di questa amministrazione, che per ben due volte ha fatto credere ai cittadini delle frazioni Nord di voler realizzare un’opera provvisoria per ridurre i disagi dovuti ad una viabilità interrotta. All’ultima riunione a San Matteo hanno messo in piedi una indegna sceneggiata, soltanto per racimolare qualche voto in vista della consultazione regionale.

Al Sindaco e a tutti i componenti dell’amministrazione possiamo soltanto dire che devono vergognarsi!! Amministratori responsabili non strumentalizzano i disagi, le preoccupazioni delle persone. Nemmeno Wanna Marchi e il suo mago do Nascimento avrebbero potuto essere più convincenti. Con la differenza che il Sindaco, Bellini, Gualerzi e Cavallari sono amministratori pubblici, ma a quanto pare non hanno nulla da invidiare rispetto ai sopra menzionati venditori di fumo e di amuleti contro il malocchio. Con la speranza che provino a quantomeno a vergognarsi per il comportamento tenuto, per aver “usato” le pubbliche istituzioni e le sofferenze dei cittadini per banali operazioni di propaganda”.

