Ha fatto il suo debutto ieri nella prestigiosa cornice della Sala Buzzati del Corriere della Sera il nuovo libro di Severino Salvemini, Il quid imprenditoriale. Oltre la retorica del Made in Italy.

L’Italia è la patria della bellezza, tempio dell’arte e di una cultura millenaria: un belpaese che è altresì il paese del «ben fatto», culla antica di quella passione per il fare che è la più autentica ragione di successo del Made in Italy. Il prof. Salvemini dell’Università Bocconi ha raccolto 53 storie illuminate di imprese nate in tutta la penisola e, tra queste, quella di Pennelli Cinghiale.

A raccontare sul palco, insieme all’autore, i segreti del successo, c’era Eleonora Calavalle, CEO dell’azienda di Cicognara del mantovano.

“E’ sempre un grande onore essere chiamati a rappresentare l’eccellenza del Made in Italy” commenta Eleonora Calavalle, terza generazione alla guida dell’azienda di famiglia. “Per noi il segreto è stato quello di lavorare con grande senso di reponsabilità e di gratitudine nella terra in cui i miei nonni sono nati, sviluppando nel nostro distretto prodotti di qualità e alta gamma, investendo nella loro valenza estetica con un’intuizione davvero unica e facendo crescere la nostra capacità manifatturiera senza mai snaturarci. Con un ruolo centrale, mai venuto meno, della nostra storia generazionale di famiglia imprenditrice: siamo davvero orgogliosi che il prof. Salvemini abbia voluto includerci in questa emozionante carrellata delle storie imprenditoriali più belle d’Italia”.

“Il quid imprenditoriale. Oltre la retorica del Made in Italy” è pubblicato dalla casa editrice Egea. Severino Salvemini, laureato all’Università commerciale Luigi Bocconi, dal 1993 vi insegna Organizzazione aziendale. Qui ha anche ricoperto la carica di Prorettore (1998-2002) e di presidente della Scuola di Direzione Aziendale (2003-2007).Esperto di economia delle istituzioni culturali, ha insegnato anche in altre università italiane e straniere e scritto molti volumi in tema di organizzazione aziendale. È inoltre editorialista del Corriere della Sera.

Pennelli Cinghiale – Nata a Cicognara (MN) nel 1945, Pennelli Cinghiale è un’azienda che ha fatto la storia del Made in Italy come player leader nella produzione di pennelli e rulli professionali. Il costante investimento in Ricerca & Sviluppo ha portato il gruppo a crescere dimensionalmente e nella gamma prodotti, allargandosi a vernici e nuove formulazioni sempre più vocate all’attenzione all’ambiente come la pittura igienizzante agli ioni d’argento o al bicarbonato, realizzata con oltre il 95% di ingredienti naturali e capace di assorbire odori e umidità.

