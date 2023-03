“È positiva l’iniziativa bipartisan intrapresa dai rappresentanti cremonesi in Consiglio Regionale per chiedere il potenziamento del reparto di cardiologia dell’Oglio Po, ma per darle maggior forza occorre anche una sinergia con noi rappresentanti mantovani”.

Marco Carra, consigliere regionale PD, sollecita un maggior gioco di squadra tra i cremonesi e i mantovani per affrontare e risolvere una questione che riguarda il territorio mantovano, non solo quello cremonese, in quanto la struttura serve un bacino di utenza che coinvolge le due province. Peraltro, il territorio mantovano esprime anche due assessori regionali che devono farsi carico delle urgenze del territorio che rappresentano.

“È importante che oltre a essere un’iniziativa bipartisan della politica cremonese, lo sia anche sul piano territoriale – commenta Carra – vista la dislocazione dell’ospedale Oglio Po. È fondamentale costruire un’alleanza bipartisan tra mantovani e cremonesi. A maggior ragione Mantova deve essere coinvolta alla luce del fatto che esprime anche due assessori, Alessandro Beduschi e Barbara Mazzali, che all’interno dell’esecutivo possono farsi carico di queste problematiche. Il problema deve essere affrontato e risolto quanto prima. Oltre al potenziamento di cardiologia, infatti, dobbiamo portare avanti una battaglia comune per garantire l’apertura in tempi rapidi del day hospital oncologico, superando le difficoltà burocratiche attuali”.

