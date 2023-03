Mentre nei campi gli agricoltori sono pronti a mettere a dimora le piantine di pomodoro, manca ancora un accordo sul prezzo con l’industria. È quanto denuncia la Coldiretti Lombardia nel sottolineare che la prossima stagione dell’oro rosso entrerà ufficialmente nel vivo tra una decina di giorni con i primi trapianti.

La mancanza di un accordo – spiega la Coldiretti – non permette di affrontare con la giusta programmazione la nuova stagione, con gli agricoltori che devono già fare i conti con l’aumento dei costi di produzione e la minaccia del rischio siccità.

“Non si può più perdere tempo – commenta Paolo Carra, vicepresidente di Coldiretti Lombardia – serve subito un’intesa che riconosca il giusto prezzo ai produttori”.

A rischio – conclude la Coldiretti regionale – c’è un settore che in Lombardia produce circa 600 milioni di chili di prodotto ogni anno, coltivato su più di 7mila ettari concentrati per oltre il 70% nelle province di Mantova e Cremona. Le tendenze, proprio in assenza oggi di un prezzo definito, potrebbero tagliare le semine rispetto al 2022. “Spagna e Portogallo hanno chiuso con un rialzo significativo dei contratti, mentre ad oggi l’industria italiana non sembra disponibile a riconoscere aumenti, tanto che le posizioni fra le parti si mantengono distanti”, afferma Fabio Perini, agricoltore di Ospitaletto.

Le semine entreranno nel vivo immediatamente dopo Pasqua, ma nel Mantovano qualche agricoltore punta ad anticipare i trapianti, così da ridurre almeno in parte il rischio siccità e colpi di calore, qualora la stagione dovesse mostrare le medesime criticità dello scorso anno, soprattutto sul fronte delle temperature torride con scarsa escursione fra il giorno e la notte.

