Giovedì 30 marzo 2023, alle ore 16.30, presso la sede della Biblioteca Comunale “L. Parazzi” (via Manzoni, n° 4) sarà inaugurato dal Comune di Viadana – in collaborazione con il Comitato provinciale UNICEF di Mantova, ATS della Val Padana ed il Club Soroptmist International Terre dell’Oglio Po – un nuovo Baby Pit Stop UNICEF, spazio allestito secondo standard specifici, appositamente pensato per le famiglie e per i loro bambini.

L’iniziativa dei BPS di UNICEF Italia è ispirata all’omonimo progetto de La Leche League e prende il nome dalla nota operazione del “cambio gomme più pieno di benzina” che viene effettuata in tempi rapidissimi durante le gare automobilistiche. Nei BPS il cambio riguarda il pannolino, e il “pieno” il sano latte materno, ricco di nutrienti e di anticorpi.

Anche in questo nuovo Baby Pit Stop sarà possibile, in modo libero e gratuito, allattare e cambiare il pannolino ai propri bambini in un ambiente riservato e accogliente, pensato per offrire a tutte le mamme la possibilità di prendersi cura dei propri piccoli anche fuori casa.

I Baby Pit Stop contribuiscono a realizzare programmi integrati di promozione della salute a favore dei primi mille giorni di vita, assicurando coerenza e piena adesione agli standard UNICEF; sostengono infatti l’importanza dell’allattamento quale pratica che contribuisce in modo positivo alla salute della mamma e del bambino, al suo corretto sviluppo fisico e intellettivo, oltre a favorire la relazione tra madre e figlio. L’allattamento è, dunque, un bene prezioso e come tale deve essere protetto.

L’apertura dei Baby Pit Stop, nelle province di Cremona e Mantova, è frutto della collaborazione non soltanto tra UNICEF e ATS della Val Padana, ma anche tra quest’ultima e numerosi Enti del territorio, nell’ambito dei programmi di Promozione della Salute; nello specifico, rivolti al benessere delle mamme e dei loro bambini al fine di favorire l’allattamento. Allattare un bambino significa infatti garantirgli il miglior inizio di vita possibile. Tale progettualità è in linea con il protocollo sottoscritto tra Regione Lombardia, Centro per la Salute del Bambino (CBS) e UNICEF Italia.

“L’ATS della Val Padana promuove con convinzione e determinazione lo sviluppo dei “Baby Pit-Stop” in piena aderenza ai principi sostenuti da UNICEF” – dichiara il Direttore Generale, Salvatore Mannino – poiché questi spazi dedicati costituiscono un concreto strumento attraverso il quale veicolare un cambiamento culturale per sensibilizzare la popolazione sui benefici di stili di vita salutari sin dai primi giorni di vita. Cambiamento che richiede un ruolo proattivo da parte di tutti i soggetti del territorio a sostegno di buone pratiche e l’istituzione di alleanze che spesso trovano realizzazione grazie alla sensibilità degli amministratori e degli operatori. Siamo lieti che il Comune di Viadana abbia accolto il nostro stimolo, traducendolo concretamente nell’apertura di questo Baby Pit Stop”.

“UNICEF Italia – commenta Cristina Reggiani, Presidente del Comitato Provinciale UNICEF di Mantova -, al fine di promuovere e tutelare il diritto di ogni bambino di ricevere le migliori cure e attenzioni fin dal primo istante di vita, ha ideato il progetto dei Baby Pit Stop, spazi accoglienti e protetti nei quali le mamme possano sentirsi a loro agio ad allattare e ad accudire il loro bambino. Nati per sostenere e favorire l’allattamento, sono aperti a tutti i neonati, indipendentemente da come vengono alimentati. In provincia di Mantova, prima di questo, ne sono stati allestiti 38; sul territorio nazionale se ne contano circa 900 ed UNICEF Italia si pone come obiettivo una loro crescente diffusione. Per questo motivo, volentieri, collabora con privati, enti e strutture che si impegnino a promuoverne la realizzazione. Il Comitato UNICEF UNICEF di Mantova esprime la sua soddisfazione per la scelta dell’Amministrazione comunale di Viadana di arricchire la città con questa nuova installazione.”

“Allattare è il gesto più semplice e naturale per una mamma – afferma il Comune di Viadana -, ma che spesso non è facile gestire per mancanza di spazi e attrezzature idonee. A volte non è possibile assicurare riservatezza o qualche piccolo comfort e per questi ed altri motivi l’allattamento naturale potrebbe essere scoraggiato. La stretta collaborazione tra l’Assessore all’Istruzione e alla Cultura Rossella Bacchi e l’Assessore alle politiche sociali Mariagrazia Tripodo ha permesso di accettare fin da subito la proposta di creare un Baby Pit Stop nella Biblioteca Comunale “Parazzi” per agevolare le mamme nella cura del proprio bambino. In un ambiente accogliente e colorato, magari leggendo un libro per sé o per il proprio bimbo, le mamme potranno sentirsi a proprio agio per allattare e provvedere al cambio del pannolino. Ringraziamo ATS e UNICEF per aver proposto l’iniziativa, Soroptmist International – Terre dell’Oglio Po e l’artista Paolo Conti, Direttore della Galleria d’arte contemporanea del Comune di Viadana, per la preziosa collaborazione nell’allestimento dello spazio e tutto il personale della Biblioteca per aver accolto con entusiasmo la creazione di questo importante spazio.”

“Questa iniziativa promuove una diversa cultura di welfare – conclude la Dirigente della SSD Promozione della Salute e Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali, Laura Rubagotti – con una visione più “family-friendly” e con uno sguardo orientato alla genitorialità ma anche alla denatalità. La scelta di favorire l’apertura dei BPS in spazi comunali, nei musei e presso le biblioteche ci offre l’opportunità di avviare riflessioni sul valore sociale della maternità, sulla cogenitorialità ma anche sulle politiche di conciliazione vita-lavoro. Allattare non è solo compito delle donne: perché funzioni davvero occorre favorire una rete sostenuta da scelte politiche e sociali, famiglie, comunità attive, luoghi di lavoro e servizi sociosanitari”.

Saranno presenti all’inaugurazione l’Assessore alle politiche sociali Mariagrazia Tripodo, l’Assessore all’istruzione e alla cultura Rossella Bacchi, la Presidente del Comitato Provinciale UNICEF di Mantova Cristina Reggiani, la Responsabile del progetto UNICEF Italia “Insieme per l’Allattamento” (già “Comunità Amica dei Bambini”) dell’ATS della Val Padana Laura Rubagotti, l’operatrice della Struttura Promozione della Salute e Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali dell’ATS della Val Padana Daniela Demicheli e la Presidente Club Soroptmist International Terre dell’Oglio Po Irma Pagliari e le socie Greta Villani, Laura Campanini e Marina Scomparin.

Sono invitate tutte le future neomamme e tutti coloro che promuovono l’allattamento e l’accoglienza della mamma e del bambino in biblioteca, luogo di cultura e di crescita.

