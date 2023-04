Il 30 Marzo alle 21 presso l’Oratorio di Rivarolo del Re ed Uniti si è svolto l’incontro con la popolazione sul tema Truffe agli anziani e furti in abitazione condotto dal Comandante Maresciallo Stefano Rossolini della Stazione dei Carabinieri di Rivarolo del Re ed Uniti in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Presenti il Comandante Maresciallo Stefano Rossolini, l’Appuntato Scelto Sebastiano Donnarumma, il Sindaco Luca Zanichelli, il Consigliere Comunale Fabrizio Bocchi, il parroco Don Giuseppe ed una trentina di persone.

Che al centro di truffe di ogni genere siano soprattutto le persone di una certa età non deve stupire: spesso sole in casa, ben disposte anche verso chi non conoscono, attratte da false novità abilmente prospettate, si lasciano coinvolgere da proposte ed iniziative che definirei rischiose non è esagerato, come ben sa chi di creativi e fantasiosi sfruttatori è stato vittima.

E questo nonostante i ripetuti segnali d’allarme lanciati dalle forze dell’Ordine, spesso opportunamente appoggiate dalle denunce della cronaca giornalistica.

In realtà basterebbe osservare sotto una luce diversa e soprattutto con più attenzione, alcuni comportamenti all’apparenza normali e ragionevoli, anche se magari un po’ insoliti, per rendersi conto di come in effetti siano tutt’altro che credibili.

E’ proprio questo che si vuole fare assieme in queste serate informative, proponendo alcune regole semplici ed essenziali per affrontare con maggior sicurezza e serenità le nostre giornate.

Attenzione dunque. Prima di tutto tenere presente che occasioni, iniziative, offerte, all’apparenza assai vantaggiose, se veramente tali vengono presentate con chiarezza e si è sempre in grado di controllarle: non sarà un incontro occasionale a proporvele. Diffidare dalle apparenze: gli amici truffatori si presentano con un aspetto tranquillizzante. Non aprire quella porta… Porta, cancello, portone non si aprono agli sconosciuti. Mai in contanti: non pagare acquisti porta porta in contanti. Il tesserino di riconoscimento non basta. Nessuna confidenza al telefono… operando in linea i truffatori possono agire indisturbati e nemmeno su internet, serve la massima attenzione.

Attenzione ai bambini, il nipotino non va mai mandato da solo ad aprire al cancello, il portone o la porta di casa: non avrebbe problemi ad accogliere chiunque, senza distinzione tra buoni o cattivi. Non fatevi distrarre, basta una distrazione per subire un furto. Un buon rapporto di vicinato è sempre di aiuto.

Ma soprattutto in caso di necessità, reale o presunta, non esitare a chiamare il 112. Il numero è gratis e i Carabinieri sono sempre pronti ad aiutarvi.

“Ritengo fondamentali – ha detto il sindaco Luca Zanichelli – per la cittadinanza anziana e non, questi incontri di informazione su tematiche importanti con l’Arma dei Carabinieri, ancora troppo spesso siamo vittime di episodi di truffa o furto soprattutto nei piccoli comuni in cui la cultura della gente è fondamentalmente accogliente soprattutto da parte dei nostri anziani, ancora abituati ad aprire il cancello o la porta prima di chiedere chi sia l’ospite. Solo tramite incontri che portano l’attenzione “giusta” su queste tematiche si riesce a combattere questi brutti episodi che lasciano tanto amaro in bocca e a volte sentimento di abbandono. Ringrazio il Comando dei Carabinieri di Rivarolo del Re ed Uniti, il Parroco per l’ospitalità presso l’Oratorio e tutti coloro che hanno partecipato”.

