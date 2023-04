Domenica 23 aprile dalle ore 9.30 alle ore 12.30 Kenpo Aics e Asd Karate Viadana, con il patrocinio del Comune, organizzano al PalaSport di via Vanoni lo Stage Multidisciplina di arti marziali per agonisti e praticanti di karate, krav maga e ju jitsu.

L’evento, il primo nel suo genere a Viadana, richiamerà al Palazzetto centinaia di atleti provenienti da tutto il Nord Italia, dall’Emilia Romagna alla Liguria, dal Piemonte al Veneto, dalla Lombardia al Trentino Alto Adige, fino al Friuli Venezia Giulia.

Ricevuto in municipio dal sindaco Nicola Cavatorta e dall’assessore allo Sport Alessandro Cavallari, il direttore tecnico di Karate Viadana Alberto Lodi Rizzini ha affermato: “Ringrazio l’amministrazione comunale per la considerazione che dà alla nostra disciplina, la quale insegna un comportamento che se in altri sport viene applicato solo a livello teorico, qui si traduce anche a livello pratico: l’umiltà, la disciplina, il giusto atteggiamento. Chi pratica queste discipline a livello giovanile denota un atteggiamento più maturo e responsabile rispetto ai coetanei, ma le arti marziali sono praticabili a qualsiasi età”.

Il focus della giornata del 23 aprile, tuttavia, saranno le nuove generazioni: “Il fiore all’occhiello sia di Kenpo che di Karate Viadana – afferma Lodi Rizzini – è Obiettivo Giovani, per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni di età. La pratica, unita a giornate come questa, servono a dare loro un indirizzo sportivo ed educativo, a fare capire loro che cos’è lo sport, come affrontarlo, per fargli conoscere il valore del rispetto e della disciplina”.

“Lo sport è socialità e fenomeno di aggregazione – ribadisce l’assessore Cavallari – e serve per insegnare ad agire meglio nella vita. Tutto questo si evidenzia ancora di più nelle arti marziali: siamo perciò felici di ospitare a Viadana un evento di questo tipo”.

“Voglio sottolineare due aspetti importanti – conclude il sindaco Cavatorta – uno è che l’appuntamento di domenica 23 aprile sia rivolto ai giovani, l’altro è il richiamo nazionale dell’evento, in grado di accendere i riflettori ancora una volta su Viadana”.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata