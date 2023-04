Importanti segnali di collaborazione tra Croce Rossa Italiana, Comitato di Casalmaggiore e CISOM (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta). Nella mattinata di ieri alcuni operatori del CISOM, sono stati coinvolti in un percorso formativo per il conseguimento della certificazione sull’uso del Defibrillatore semiautomatico. La formazione di 5 ore è stata teorica e pratica e gli operatori hanno così conseguito la certificazione/abilitazione per questo tipo di utilizzo. Particolare soddisfazione per l’attività svolta insieme che preannuncia, nuove e rilevanti iniziative formative ma anche attività concertate in favore della popolazione vulnerabile e bisognosa di assistenza. Ancora una volta la conferma che Croce Rossa Italiana di Casalmaggiore, con una coerente analisi dei bisogni e lungimiranza di obiettivi, è riuscita a coinvolgere questa volta anche un importante ed accreditato emblema di volontariato nel mondo, quello dell’Ordine di Malta, testimoniando che assistenza, prevenzione, salute e sviluppo, non hanno e non possono e non devono avere limiti di confine e di dialogo.

