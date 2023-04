Sono 71 i soggetti del Terzo Settore con sede in provincia di Cremona esclusi dall’elenco del 5×1000 diffuso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tra loro fondazioni, associazioni di promozione sociale e culturali, ma anche Pro Loco, organizzazioni di volontariato, scuole.

Limitando lo sguardo al Cremonese, spiccano certamente la Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli o la Fondazione Città di Cremona, piuttosto che quella del Museo del Violino Antonio Stradivari o della cooperativa sociale Sacra Famiglia e la Cosper impresa sociale.

Ma anche Cremasco e Casalasco vengono colpite dal mancato accesso alla lista: dalla Fondazione per l’assistenza ai minori di Casalmaggiore all’asilo monumento a ricordo dei Caduti in guerra di Gussola, dalla Fondazione Cecilia della Famiglia Triboldi di Soresina all’associazione Donna Sempre di Crema.

Ma sono solo alcuni dei tanti esempi. Il taglio, infatti, è generalizzato e colpisce tutta Italia: nel Bresciano, per citare un terriorio vicino al nostro, sono stati 226 gli enti depennati dall’elenco dell’Agenzia delle Entrate con grave danno per l’attività che svolgono queste organizzazioni no profit.

La mancata riforma del Terzo Settore ha portato all’esclusione di numerosi attori del mondo no profit dalla possibilità di ricevere finanziamenti attraverso la ripartizione dell’Irpef ad opera dello Stato in base alle indicazioni dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.

Il problema principale è di natura statuaria: per essere ammessi all’elenco bisogna trasformarsi in Ets (Enti del Terzo Settore), ma questo potrebbe non bastare: è il caso, per citare un esempio cremonese, del Centro di Servizio per il Volontariato della Lombardia Sud. Senza contare che il mancato completamento della Riforma del Settore ha fatto sì che molti soggetti non abbiano completato le relative modifiche.

Non è da escludere che la severità con la quale sono fioccate le esclusioni siano da attribuire ad un preciso indirizzo politico da parte del nuovo governo guidato da Giorgia Meloni, secondo quanto viene fatto trasparire da alcuni addetti ai lavori.

Quel che è certo, in ogni caso, è che dopo le difficoltà legate alla pandemia e all’aumento dei costi energetici, il mancato accesso al 5×1000 potrebbe mettere in ginocchio numerose realtà anche in provincia di Cremona.

QUI l’elenco completo degli esclusi

Mauro Taino

