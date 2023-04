Nell’ambito del Piano Provinciale Disabili di Mantova, è stato pubblicato il Bando “Accompagnamento al lavoro di giovani con disturbi dello spettro autistico”. I destinatari dell’azione sono giovani con una disabilità di spettro autistico adeguatamente documentata, di età compresa tra i 16 anni e i 29 anni, che abbiano assolto l’obbligo scolastico e con i seguenti requisiti: essere residenti in Lombardia oppure essere iscritti in Regione Lombardia alle liste di cui all’art 8 della legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità”. La Provincia di Mantova intende sostenere, con questa azione di sistema, i giovani con disturbi dello spettro autistico attraverso percorsi formativi teorici e pratici volti all’inserimento lavorativo, destinando la somma di € 100.000,00 per il finanziamento di almeno due progetti. Tale proposta risponde all’esigenza di orientare i giovani con disabilità di spettro autistico alla valorizzazione delle proprie capacità lavorative e ad offrire un percorso specifico finalizzato all’inserimento lavorativo in realtà aziendali del territorio. Le domande potranno essere presentate a partire dal 27 aprile 2023 fino al 18 maggio 2023.

