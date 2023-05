Dopo il numerosissimo seguito dell’evento l’anno scorso, Pro Loco di sabbioneta, Comune di Sabbioneta e Staff Sabbio Pulling Fest (SPF) annunciano nuovamente la presenza di Sabbioneta nella 4° tappa del campionato italiano tractor pulling. Migliaia di persone si sono riversate nel terreno agricolo di via Santuario a Sabbioneta allestito le settimane antecedenti da numerosi volontari. La meticolosa organizzazione ha portato alla perfetta riuscita dell’evento, a detta di molti partecipanti uno dei migliori dopo anni. Il tractor pulling, seppur essendo uno sport poco noto e lontano dai riflettori, conta numerosi team tra il Mantovano, Cremonese, Parmense, Piemontese ed Emiliano. Qui sul territorio Mantovano e Cremonese contiamo diversi team che prenderanno parte alla manifestazione, tra qui l’ormai ventennale Team Paroli con l’850 very super capitanto dal patron Gianluca Paroli. Il team Sagri, anche loro storici nel pulling italiano con numerosi mezzi, guidati da Alfredo Saviola e Diego Barosi in diverse categorie. E il team fresco fresco di non molti anni, l’Overboost! Che vede Mauro Chizzini e tutto il suo staff papà dello Speedy Gonzales 2. Numerosi i Team nel Parmense, per non parlare di tutti i team che vengo dal Piemonte; associazione del tractor pulling compresa che vede a capo Mauro Pellegrino e tutta la sua famiglia, anch’essa storico nel mondo del Pulling e mente ideatrice principale della Power Pulling. Anche la terra romagnola porta con sé numerose scuderie che negli anni hanno sempre combattuto per tener alta la bandiera della “terra dei motori”. Trattori con potenze mai viste, da i più piccoli a quelli con più di 10.000cv, dai derivati di serie ai prototipi fino ai mostri della strada, i camion! Tutto questo a Sabbioneta, il 15 luglio in Via Santuario a Sabbioneta. Vasto parco macchine in esposizione, punti di ristoro e tanto divertimento! Non vi resta che segnare la data e seguirci sui social per restare aggiornati!

