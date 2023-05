Come ormai di consuetudine la Coop di Viadana ha instituto anche per quest’anno la giornata della donazione alimentare per la famiglie in difficoltà del viadanese da parte dei soci e clienti. Ad accogliere le donazioni ieri mattina sono stati i volontari i ARCES DI Viadana e la Sezione della Croce Rossa di Viadana. Da parte del Presidente Giuseppe Guarino e Luisa Multati referente della CRI, particolare ringraziamento alla Coop Alleanza 3.0 nella persona responsabile Andrea Vicentini alla Direttrice Sara Bortolotti e alla referente di Viadana Anna Baccaglini, a tutto il personale dipendente e soprattutto a chi ha contribuito con cuore e generosità che a Viadana non manca mai. Per la cronaca sono state raccolte 657 confezioni di generi alimentari di necessità.

