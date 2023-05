Si terrà domenica 21 maggio o, in caso di maltempo, domenica 28 maggio il tradizionale appuntamento primaverile con “PuliAmo Viadana-PuliAmo il Creato” organizzato dal Comune di Viadana, in collaborazione con Protezione Civile Oglio Po, BVDG Cogozzo Cicognara Roncadello Po, Coi Ca Pulés al Fiöm e Noi, Ambiente, Salute in occasione della Giornata del Verde promossa da Regione Lombardia. Il ritrovo è fissato per le ore 8.30 nei diversi punti individuati: il parcheggio dello stadio del rugby a Viadana, l’oratorio di Cicognara, il Cubo di Bellaguarda. Dopo un breve briefing necessario per distribuire compiti e aree, distribuire i sacchi e individuare le aree di conferimento, inizieranno i lavori previsti fino alle ore 12. È consigliato indossare un giubbino ad alta visibilità e calzature adeguate e si ricorda di portare i guanti per la raccolta dei rifiuti.

