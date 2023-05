È già partita la raccolta di alimenti, vestiario, prodotti per l’igiene personale per l’emergenza di queste ore in Emilia Romagna, infatti sono arrivati già i primi pacchi dai cittadini viadanesi presso la sede di via Garibaldi, 13. Comuni cittadini che si sono subito attivati con la loro generosa solidarietà per i fratelli di confine. “Porteremo aiuto direttamente sul posto – spiega il presidente di ARCES Giuseppe Guarino – come lo facciamo da sempre. Una piccola realtà associativa del terzo settore che non abbassa mai la testa. Siamo stati sempre operativi nelle emergenze Nazionali, L’Aquila, Amatrice, Campotosto, Cascia sempre in Emilia Romagna e Lombardia nel terremoto del 2012 e internazionali con 4 missioni in Ucraina, nel periodo della pandemia con la consegna alle famiglie bisognose dei pacchetti del banco alimentare e offrendo ben 4000 mascherine e portando ristoro a chi in quei momenti si sacrificava per la nostra salute, non è mancato il nostro supporto anche a livello locale in alcune emergenze. Queste alcune in quasi 18 anni. Per noi fare attività di volontariato è una scelta di vita, di gente fra la gente, lo facciamo ogni giorno senza sosta, a testa alta con l’amore verso il prossimo, anche, senza riconoscimenti e nemmeno un grazie da parte di chi dovere. Ormai questa considerazione in tutte le occasioni è risaputa da tempo, ce ne siamo fatti una ragione, a noi basta poco: un parola, un sorriso, una stretta di mano”. La sede sarà aperta fino al prossimo venerdì dalle ore 16.30 alle 18.30.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata