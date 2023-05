Le idee pazze vengono ai folli, ai sognatori e alle persone di gran cuore. E quando, in una persona si concentrano tutte e tre le caratteristiche, le idee riescono a camminare veloci. Sarà una vera e propria maratona della solidarietà quella messa a punto da Alessandro Maroli, presidente delle Sentinelle sulle Mura, insieme ad ARCES per il 10 giugno prossimo in aiuto alla popolazione dell’Emilia Romagna e delle Marche colpite dall’alluvione e dal tracimamento delle acque. Una raccolta in cui si alterneranno volontari di tante associazioni del territorio che si sono rese subito disponibili a farsi parte di un progetto. Folle e concreto, un progetto nato dal cuore.

“Ci ho pensato in questi giorni – ci spiega il dottor Maroli – ma non volevo fosse una cosa singola. Sto ancora contattando le associazioni di zona, intanto ne ho raccolte un buon numero. La raccolta sarà fatta in collaborazione con tutte le associazioni e con ARCES Viadana e i genitori dell’Asilo Braga di Ponteterra”.

Era già successo con il terremoto in Centro Italia che Maroli partisse a spron battuto per una raccolta. “Qui è diverso – racconta – perché ho voluto che fossero coinvolti i giovani. Loro sono il futuro, e i nostri ragazzi sono gli stessi ed hanno la stessa età di quelli impegnati in questi giorni a spalare fango dalle case, e sono gli stessi ed hanno la stessa età di quelli che spalarono via la melma a Firenze dopo l’esondazione dell’Arno. Il mondo è il loro, e sono convinto che abbiano tutte le capacità e l’energia per potercela fare. Imparare è anche questo…”

Le adesioni sono naturalmente ancora aperte. Al momento hanno aderito l’Atletica Interflumina, la Canottieri Eridanea, la Casalese, Ascosport Sabbioneta, Gioca in Bici, Play Dog Mileo, Anpana, Tartufai della Bassa, Sentinelle sulle Mura, Rotary e Rotaract CVS, Inner Wheel, Peschiera Carrelli elevatori. Cova Gomme ha messo a disposizione uno dei suoi furgoni. “Ma sto ancora sentendone altre. Le associazioni di karate, la Gymnica ad esempio, hanno tanti ragazzi e ragazze giovani. C’è spazio anche per loro. Ma qualunque realtà associativa è la benvenuta”.

Per i prodotti della raccolta si è preferito attendere. “Abbiamo sentito la Protezione Civile di Forlì ed adesso non è ancora il momento per fare una lista di quel che serve. Ci diranno loro cosa portare e dove. Sto contattando una ditta di trasporto per poi andare a portare quanto raccolto ed ho pensato di organizzare la raccolta del 10 giugno nell’ampio parcheggio dell’Ortofrutticola Genovesi & Anversa di Sabbioneta che mi ha già dato la propria disponibilità”.

Nella gara della solidarietà il Casalasco farà la propria parte. Anche gli Amici Centro Italia (in questo caso per gli animali) sono pronti a partire. Già in contatto con ENPA Faenza, attendono direttive per capire cosa raccogliere e dove portare. Qui – e da sempre – le raccolte si fanno con senso, e con raziocinio. Ma anche di questa iniziativa vi parleremo appena le direttive saranno chiare.

Intanto Alessandro Maroli, il dottor allegria, è già partito. E con lui tutti coloro che hanno detto già sì. Come i pionieri guardano già avanti sulla strada. La loro energia è inesauribile. Come il loro cuore.

N.C.

© Riproduzione riservata