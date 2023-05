La commissione è al lavoro e sono giorni caldi negli uffici comunali di Casalmaggiore. Le buste, in formato digitale, vengono infatti aperte in queste ore e in questi giorni per alcune opere pubbliche molto importanti che riguardano il comune.

Il recupero dell’Ex Macello per un totale di 4.1 milioni di euro finanziati dal PNRR; il nuovo palazzetto dello sport, per poco meno di 6 milioni di euro, finanziato quasi per il 50% da Regione Lombardia; infine il recupero e la messa in sicurezza di alcuni locali della scuola di formazione professionale Santa Chiara, con creazione di una serra esterna, per circa 270mila euro.

Si sa il numero di offerte che sono arrivate: buona la partecipazione sul palazzetto dello sport con quattro diverse imprese che hanno deciso di prendere parte alla partita; sull’Ex Macello, invece, una sola ditta ha avanzato la propria proposta e dunque, se tutto sarà in regola, avrà la certezza di aggiudicarsi i lavori. In questo caso, ha specificato il sindaco di Casalmaggiore Filippo Bongiovanni, non si tratta di disinteresse per l’opera da parte dell’imprese edili, ma semplicemente del fatto che una riqualificazione come quella pensata per l’Ex Macello di via Guerrazzi, necessita di specifiche competenze e di caratteristiche tecniche che poche aziende hanno. L’Ex Macello poi ha particolari vincoli. Per Santa Chiara, lavoro meno pesante dal punto di vista economico, si sono invece presentate sei aziende.

Se per il palazzetto l’apertura delle buste è avvenuta mercoledì mattina, per l’Ex Macello e Santa Chiara ci si attiverà nella mattinata di giovedì. Per l’Ex Macello la commissione è composta dalla presidente Laura Cortellazzi, Manuele Velli, Elisa Zanchi e Mario Assandri; per Santa Chiara dal presidente Enrico Rossi, Fiorella Diana ed Elisa Zanchi; per il palazzetto infine dal presidente Manuele Velli, Marica Torresani, Elisa Zanchi e Mario Assandri. Lunedì è prevista l’aggiudicazione provvisoria dei lavori al palazzetto. Nei giorni seguenti saranno svelati gli esiti degli altri due bandi.

