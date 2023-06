Nella Provincia di Mantova il flusso turistico del 2022 consolida il trend di crescita positivo ripreso energicamente nel 2021 migliorando la performance dell’anno precedente con +32,39% di Arrivi e +30% di Presenze sul territorio provinciale.

Non è ancora superato tuttavia lo scarto negativo sui dati di pre-pandemia rispetto ai quali si conferma una flessione di -9,54% di Arrivi e -4,59% di Presenze.

Nel 2022 gli Italiani rafforzano la domanda turistica domestica ( +24,73% Arrivi, + 18,29% Presenze ), ma sono soprattutto gli Stranieri a far registrare le variazioni più alte sul 2021 di Arrivi e Presenze sul territorio provinciale (rispettivamente +57,85% e +60,18% ).

La crescita di Arrivi internazionali influisce positivamente sulla quota percentuale 2022 di turisti stranieri in provincia di Mantova che ritorna al dato del 2019 con il 27,59% di Arrivi di Stranieri. Anche le Presenze di Stranieri si assestano ai valori del triennio precedente la pandemia ( 34,34% ).

La Permanenza Media generale sul territorio si abbassa a 2,2 gg/vacanza, pur rimanendo superiore alla media del quinquennio precedente la pandemia e tornando al valore storico medio. Precisamente gli Stranieri con 2,74 gg/vacanza si fermano più a lungo degli Italiani che pernottano in media 2 gg/vacanza.

Il primo mercato italiano di riferimento per la Provincia di Mantova rimane sempre la Lombardia con il 29,29% di Arrivi, seguita da Piemonte (9,71%), Lazio ( 9,18%), Veneto ( 9,07%) e al quinto posto Emilia–Romagna (8,48%).

Solo la Lombardia e le due regioni confinanti ( Veneto ed Emilia Romagna) coprono il 46,83% degli Arrivi nazionali.

La Germania non solo si riafferma come primo mercato estero di trend storico per la provincia di Mantova con il 29,69% di quota sul totale degli Arrivi internazionali, ma recupera anche un +5,52% sugli Arrivi di pre-pandemia. La Francia invece, pur mantenendo la sua storica seconda posizione con il 9,65% di Arrivi, non riesce a colmare lo scarto percentuale dal 2019 ( -9,61%).

Solo Germania e Francia insieme assommano al 39,34% degli Arrivi internazionali, mentre gli Arrivi totali provenienti dai Paesi Europei corrispondono al 87,34 % sul totale degli Arrivi internazionali.

Gli Stati Uniti d’America risalgono di altre due posizioni dal 2021 fino al 10° posto e tornano ad essere il primo paese extra UE della classifica internazionale di provenienza con 2,54% di quota sugli Arrivi dall’estero.

L’ultimo quinquennio, senza considerare il flusso anomalo del 2020, evidenzia un trend in crescita dei flussi turistici nei mesi estivi. In particolare il mese di Agosto fa registrare Arrivi superiori anche al 2019 ( 34.416), mantenendo il picco più alto dell’anno.

Dal mese di Giugno al mese di Settembre i valori delle Presenze superano quelli del 2019 raggiungendo il picco massimo nel mese di Agosto ( 86.380) il linea con i dati espressi dai territori limitrofi al Lago di Garda che sono caratterizzati da una stagionalità turistica estiva.

La Permanenza Media mensile più alta nel 2022 è quella del mese di Gennaio con 2,53 gg/vacanza, seguito da Agosto (2,51 gg/vacanza ) e Luglio (2,44 gg/vacanza ).

Anche nel 2022 i turisti Italiani e Stranieri in provincia di Mantova scelgono di pernottare principalmente nelle strutture ricettive Alberghiere (rispettivamente il 63,57% e il 55,61% ), confermando e consolidando il trend storico.

Il 28,45% dei turisti sceglie le strutture Complementari e il rimanente 10,17% sceglie gli Alloggi privati non imprenditoriali ( B&B, Case Appartamenti Vacanze e Locazioni Turistiche).

Nell’ultimo quinquennio Italiani e Stranieri pernottano più a lungo nelle strutture Complementari dove la Permanenza Media più alta è data dagli Stranieri che nel 2022 si sono fermati fino a 3,66 gg/vacanza.

Si conferma il trend di crescita nel lungo periodo dell’offerta complessiva di strutture ricettive sul territorio provinciale che nel quinquennio 2018-2022 registra un incremento del 28,53% con un corrispondente aumento di posti letto pari al 14,76%.

La quota percentuale più grande dell’offerta ricettiva riguarda gli Alloggi privati non imprenditoriali che nell’insieme offrono il 50,24% delle strutture ricettive complessive in provincia di Mantova.

Sono invece le Strutture Complementari a mantenere la quota percentuale maggiore di posti letto, il 46,29% del totale.

Diminuisce l’offerta di posti letto nelle strutture Alberghiere che nel 2022 offrono il 30,97% dei posti letto complessivi, di cui il 47,84% nelle strutture a tre stelle.

Gli Alloggi privati non imprenditoriali, anche se in continua crescita (+43,06% nel quinquennio 2018-2022) occupano la quota percentuale minore di posti letto (22,73%).

COMUNE DI MANTOVA

Nel 2022 si conferma la ripresa del movimento turistico nel Comune di Mantova che registra considerevoli variazioni in positivo pari a +34,3% di Arrivi e + 33% di Presenze rispetto al 2021.

Il risultato del 2022 non è stato tuttavia sufficiente a colmare il gap di flussi turistici generato nell’anno 2020 mantenendo i valori degli Arrivi e delle Presenze rispettivamente a -7,73% e -9,56% in relazione ai dati 2019.

Gli Stranieri fanno registrare le variazioni più alte di flussi turistici nel comune capoluogo (+59,03 gli Arrivi e +70,47% le Presenze), ma anche gli Italiani contribuiscono a rafforzare la performance 2022 con +26,97 di Arrivi e + 21,06% di Presenze.

Rimane pressoché stabile il valore della Permanenza Media nel Comune di Mantova che si assesta a 1,75 gg/vacanza riallineandosi ai livelli del triennio precedente la pandemia e perdendo 0,97% rispetto al 2021.

La quota percentuale di Stranieri nel comune capoluogo recupera circa 5 punti percentuali sul 2021 raggiungendo il 27,09% degli Arrivi e riavvicinandosi così i valori medi registrati nel triennio precedente la pandemia ( 28,56% ).

Il peso degli Arrivi nel Comune di Mantova corrisponde al 41,39% degli Arrivi dell’intera provincia.

La Lombardia resta sempre il primo mercato italiano per il Comune capoluogo con il 27,41% di Arrivi. Seguono il Lazio con il 12,67% e il Piemonte con il 10,58%.

Gli Arrivi dalla Lombardia e dalle due regioni confinanti ( Veneto ed Emilia Romagna ) assommano al 42,96% degli Arrivi italiani.

Il primo mercato estero per il Comune di Mantova si conferma la Germania che rimane stabile in prima posizione con il 27,35% di quota percentuale dei flussi internazionali e recupera anche l’ 8% sugli Arrivi di pre-pandemia.

La Francia invece, pur mantenendo la seconda posizione con il 10,5% dei flussi stranieri, non riesce ancora a colmare lo scarto percentuale sul 2019 ( -11,75%).

L’ 84,48% degli Arrivi internazionali complessivi proviene dall’Europa.

Gli Stati Uniti d’America risalgono al 5° posto nella classifica Top 20 dei mercati internazionali e si riconfermano il primo mercato extra europeo con il 4,55% degli Arrivi di Stranieri.

Dopo la parentesi anomala del biennio 2020-2021, il 2022 riproduce l’andamento stagionale del flusso turistico storico del Comune Mantova che manifesta una crescita di Arrivi nei mesi primaverili di Aprile, Maggio e Giugno e poi registra i picchi stagionali nei mesi di Agosto e Settembre che, insieme ad Ottobre, superano anche i valori assoluti degli stessi mesi del 2019.

I turisti nel Comune di Mantova preferiscono anche nel 2022 le strutture ricettive Alberghiere ( 69,14%), il 22,32% sceglie le strutture Complementari e il rimanente 8,55% sceglie Alloggi privati non imprenditoriali.

Nell’ultimo quinquennio tuttavia i turisti del capoluogo hanno pernottato più a lungo negli Alloggi privati non imprenditoriali dove la Permanenza Media più alta è quella data dagli Stranieri che si sono fermati fino a 2,75 gg/vacanza; a differenza del dato registrato a livello provinciale che elegge le Strutture Complementari come scelta di alloggio per vacanze più lunghe (Stranieri 3,66 gg/vacanza).

L’offerta di strutture ricettive nel Comune di Mantova cresce complessivamente nel quinquennio 2018-2022 del 51,16% con un corrispondente aumento di posti letto del 24,65%.

L’ampliamento costante dell’offerta è dovuto principalmente al comparto extra alberghiero che detiene il 93,47% dell’intera offerta, precisamente gli Alloggi privati non imprenditoriali il 53,85% e le strutture Complementari il 39,62%.

Pur rappresentando solo la quota più piccola dell’offerta di strutture ricettive nel capoluogo, gli Alberghi mantengono comunque la quota percentuale più alta di posti letto che corrisponde al 44,27% (1.182), di cui il 42,47% nelle strutture a quattro stelle.

Le strutture Complementari offrono il 31,57% (843) dei posti letto mentre il rimanente 24,16% (645) appartiene agli Alloggi privati non imprenditoriali.

CONFRONTO FRA I TERRITORI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

In tutti i territori della provincia di Mantova nel 2022 si conferma la ripresa positiva del movimento turistico già avviata vigorosamente nell’anno precedente con variazioni medie provinciali pari a +32,39% di Arrivi e +30% di Presenze.

Nonostante questa crescita, quasi in tutte le zone i dati rilevati sono ancora inferiori a quanto registrato nell’anno di pre-pandemia.

Nello specifico l’Oglio Po è l’unica zona che non solo realizza variazioni più alte rispetto al 2021 ( +41,01% di Arrivi e +62,82% di Presenze), ma registra anche dati complessivi superiori al 2019 ( +3,84% di Arrivi e +17,96% di Presenze). Va precisato inoltre che il territorio dell’Alto Mantovano migliora la performance del 2019 con le sole Presenze a +7,73% sul 2019.

Le variazioni registrate nei territori dell’Oltrepo’ Mantovano ( +25,16% Arrivi, +19,72% Presenze) e del Medio Mantovano ( +30,42% Arrivi, +12,98% Presenze) sono inferiori alla media provinciale.

I valori di Permanenza media sono superiori a quello provinciale ( 2,2 gg/vacanza) nelle zone dell’Alto Mantovano ( 2,91 gg/vacanza), Oglio Po ( 2,41 gg/vacanza ) e Oltrepo’ Mantovano ( 2,71 gg/vacanza), mentre sono inferiori nel Comune di Mantova e nella zona del Medio Mantovano ( rispettivamente di 1,75 e 2,06).

La Permanenza Media più alta è quella degli Stranieri nella zona dell’Alto Mantovano ( 3,97 gg/vacanza), dove storicamente gli Stranieri pernottano più a lungo rispetto a tutti gli altri territori. Gli Italiani invece si fermano di più nel territorio dell’Oltrepo’ Mantovano ( 2,61 gg/vacanza). Il valore più basso è quello registrato dagli Italiani nel Comune di Mantova ( 1,65 gg/vacanza).

Le quote percentuali di mercato suddivise tra i diversi territori restano pressoché invariate: il Comune di Mantova con 122.461 Arrivi mantiene la quota percentuale di mercato più alta ( 41,39% ) a cui seguono l’Alto Mantovano con il 25,19% e il Medio Mantovano con il 21,78%. Mantengono quote nettamente inferiori l’Oltrepo’ Mantovano (6,49%) e l’Oglio Po ( 5,15% ).

Per le Presenze invece è l’ Alto Mantovano che conquista la quota percentuale più alta ( 33,23% ) a cui segue il Comune di Mantova ( 32,78% ), il Medio Mantovano ( 20,38%), l’Oltrepo’ Mantovano ( 7,98% ) e infine l’Oglio Po ( 5,63% ).

Nell’Alto Mantovano si concentra il flusso più alto di Arrivi internazionali ( 34,58% degli Arrivi complessivi nella zona) che si riavvicina alle percentuali registrate nel triennio precedente la pandemia ( 2017, 36,97% – 2018, 36,96% – 2019,35,59% ) e rimane comunque sempre superiore alla media provinciale del 2022 (27,59%).

Sono diversificati i flussi mensili nelle diverse zone: mentre il Comune di Mantova e l’Oglio Po raggiungono il picco massimo di Arrivi di turisti nel mese di Settembre, l’ Alto Mantovano mantiene il suo miglior risultato stagionale nel mese di Agosto. Il Medio Mantovano realizza la sua miglior performance nel mese di Aprile e l’Oltrepo’ Mantovano nel mese di Giugno.

Anche i valori più alti di Permanenza Media mensile si differenziano di zona in zona: Gennaio per l’ Alto Mantovano ( 4,19 gg/vacanza) e Medio Mantovano ( 2,48 gg/vacanza), Giugno per il Comune di Mantova ( 1,82 gg/vacanza), Agosto per l’ Oltrepo’ Mantovano (3,71 gg/vacanza) e infine Dicembre per l’ Oglio Po

( 5,06 gg/vacanza).

La scelta dei turisti ricade prioritariamente sulle strutture Alberghiere: precisamente nel Comune di Mantova il 69%, nel Medio Mantovano il 67%, nell’Oglio Po il 63% e nell’Oltrepo’ Mantovano il 64%.

Solo nell’ Alto Mantovano i turisti scelgono nella stessa quota percentuale le strutture Alberghiere del territorio ( 43%) e le strutture Complementari ( 43% ).

La Permanenza Media più alta si registra nelle strutture Complementari dell’ Alto Mantovano (3,64 gg/vacanza), mentre la più bassa nel Comune di Mantova con 1,62 gg/vacanza nelle strutture Alberghiere.

Non cambia la distribuzione percentuale dell’offerta ricettiva nelle diverse zone della provincia: la più cospicua rimane nell’Alto Mantovano con il 33,54% delle strutture ricettive e il 35,8% dei posti letto in provincia ( 275 strutture ricettive/3.663 posti letto). Nel solo Comune di Mantova, si concentra invece il 31,71% di offerta di strutture ricettive e il 26,1% dei posti letto.

Gli Alloggi privati non imprenditoriali, ovvero la somma di B&B, CAV e Locazioni Turistiche non imprenditoriali, rappresentano il 50,24% dell’intera offerta ricettiva mantovana.

Nello specifico nell’Alto Mantovano, nel Medio Mantovano e nel Comune di Mantova le strutture Alloggi privati non imprenditoriali superano il numero delle altre tipologie di strutture.

Nell’Oltrepo’ Mantovano e nell’Oglio Po restano invece più numerose le strutture Complementari che comprendono Foresterie Lombarde, Locande, Agriturismi, Ostelli, CAV e Locazioni Turistiche imprenditoriali, Aree sosta Camper.

Il numero più alto di posti letto si concentra nelle strutture Complementari ( 46,29% il dato provinciale), principalmente nell’Alto Mantovano che offre il 55% di posti letto sul complessivo di strutture Complementari della zona, ma anche nel Medio Mantovano ( 51%), nell’Oltrepo’ Mantovano ( 43% ) e nell’ Oglio Po (47%).

Il Comune di Mantova mantiene la superiorità numerica di posti letto nelle strutture Alberghiere ( 37,29% dell’intera offerta alberghiera in provincia). Nell’Alto Mantovano l’81,65% dell’offerta di posti letto delle strutture Complementari si concentra negli Agriturismi ( 1.655 posti letto) che corrisponde al 62,26% dell’offerta complessiva di posti letti in Agriturismi dell’intera provincia).

*Fonte dati Polis Lombardia

