Appuntamento in Piazza San Pietro e da altre otto piazze nel mondo per far risuonare, in mondovisione sui media vaticani, Rai 1 e in streaming, la parola fraternità “Not alone”. Presenti 30 Premi Nobel e migliaia di giovani.

Dopo l’evento Economy of Francesco tenutosi ad Assisi lo scorso settembre, Palm Spa, è stata ancora partner di sostenibilità dell’iniziativa con Sisifo Società Benefit e, in collaborazione con Palm Work&Project Coop. Soc. e l’azienda viadanese Olibo’, fornendo i greenpallet che sono stati utilizzati per allestire gli spazi che hanno accolto gli ospiti all’evento.

Ispirata all’enciclica “Fratelli Tutti”, l’iniziativa ha coinvolto donne e uomini provenienti da tutto il mondo con l’obiettivo di «promuovere insieme la cultura della fraternità e della pace e incoraggiare l’impegno personale in scelte e in pratiche di dialogo e di perdono, superando le solitudini e le marginalizzazioni che negano la dignità umana».

I Premi Nobel che hanno aderito all’iniziativa si sono incontrati tra loro e con personalità della scienza, della cultura, del diritto e delle organizzazioni internazionali per redigere un documento di chiamata all’impegno per la fraternità umana, da presentare a Papa Francesco, a tutte le persone che nel mondo si sentono chiamate a raccogliere l’appello a costruire l’amicizia sociale e un paradigma di fraternità, di giustizia e di pace.

