Si è svolto l’importante evento promosso da IAL Lombardia dal titolo PROIETTAR – CI. Il progetto è nato da un bando proposto dal Ministero dell’Istruzione al quale IAL ha partecipato con Comune di Viadana – Ecomuseo terre d’acqua fra Oglio e Po, Comune di Sabbioneta, FIERA MILLENARIA di Gonzaga, ALVEARE ProduceCINEMA – società di produzione di cinema di Roma, CREMONAPALLOZA – associazione culturale per la diffusione e la promozione delle attività cinematografiche, Azienda Agricola Bio Ca’ Vecchia.

Il progetto prevedeva la realizzazione di cortometraggi aventi come tema il fiume Po e le sue tradizioni. Sono state coinvolte diverse scuole del territorio nella realizzazione dei prodotti. I lavori sono durati mesi, in quanto prima si è svolta una fase di formazione di studenti e insegnati che hanno partecipato al progetto. Successivamente sono stati realizzati i filmati.

Dopo tutto questo è stato il momento di far valutare le produzioni ad una giuria di esperti composta da: CARMINE CALETTI: Associazione CremonaPalloza – partner del progetto – esperto di cinema; VALTER CAVALLI: Azienda Agricola Bio – partner del progetto – esperto di cinema; MATTEO UCCELLINI : Associazione Genitori Instabili – esperto di cinema.

Infine i vincitori sono stati premiati, dopo la proiezione di tutti i lavori davanti ad un folto pubblico scolastico. Le scuole che hanno partecipato, con diverse sedi ognuna, sono: IC “Parazzi” a Viadana, IAL Lombardia (sedi di Cremona e Viadana) e IC “Foscolo” a Vescovato. Ha vinto il premio, come miglior cortometraggio (durata, presenza di un racconto, attori protagonisti sono gli alunni, originalità per la canzone autoprodotta) MASCHERE della scuola secondaria di primo grado “Parazzi”.

Anche un premio per l’aderenza al tema (il fiume Po, il recupero delle tradizioni, il rispetto dell’ambiente, il valore dell’acqua…) è stato assegnato a UN PO DI AIUTO della scuola secondaria di primo grado “Foscolo”. La dirigente scolastica IAL, Elisabetta Larini, ha espresso la sua soddisfazione: “Si tratta di un evento che avrà un seguito nel tempo, perché ha consentito, non solo di creare un legame tra le scuole del territorio, ma anche di portare le giovani generazioni alla scoperta di tradizioni antiche quanto il fiume Po. Fare cinema è fare cultura e utilizzare lo strumento cinematografico serve a rendere protagonisti i soggetti ripresi, come anche i temi trattati”.

Si elencano tutte le scuole partecipanti e i titoli dei corti

1. scuola dell’Infanzia “DON EUGENIO MAZZI” IC Parazzi Viadana – TANA…LIBERA PER TUTTI

2. IAL CREMONA 3 GRAFICI – LA VOCE DELL’ACQUA

3. SECONDARIA DI PRIMO GRADO 3F – IC PARAZZI Viadana – MASCHERE

4. Scuola Primaria di Cogozzo – IC PARAZZI Viadana – MUSICA DENTRO

5. Scuola INFANZIA IC FOSCOLO VESCOVATO – storie che prendono forma

6. Primaria IC FOSCOLO VESCOVATO – semi di piop”PO”

7. IAL di Viadana – 1° e 3° grafici – RADIO IAL

8. secondaria di primo grado IC FOSCOLO VESCOVATO – Un “PO” di aiuto

