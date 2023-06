A seguito della Dgr n. 364 del 29/05/2023 con cui Regione Lombardia ha recentemente approvato l’iniziativa “RESTIAMO INSIEME” e ha definito i criteri e le modalità attuative, il Comune di Casalmaggiore ha deciso di candidarsi anche quest’anno quale capofila di una rete di enti che dovrà realizzare un programma di iniziative rivolte all’infanzia e all’adolescenza (0 -17 anni e 364 giorni) per il periodo 01 luglio 2023 – 29 febbraio 2024.

La rete dovrà essere costituita da almeno 4 enti compreso il capofila di cui almeno due privati (quali ad esempio oratori, enti del terzo settore, ASD, ecc) che dovranno essere coinvolti nella fase di progettazione e realizzazione delle iniziative.

Come da atto d’indirizzo della Giunta Comunale, è stato pubblicato all’Albo Pretorio un Avviso pubblico per l’individuazione dei partner di progetto per la partecipazione al Bando, contenente la modulistica per la presentazione della propria candidatura.

“L’iniziativa di Regione è l’espressione della volontà di supportare attività extra scolastiche riservate a tutti i minori, dando loro l’opportunità di conoscere e impegnarsi in aspetti della vita di comunità proposti in chiave diversa. Sarà importantissimo anche il supporto del mondo dell’associazionismo”: questo l’invito che l’Assessore all’Istruzione Sara Valentini rivolge a tutti i potenziali partner.

Preme sottolineare che – poichè la data per la presentazione della domanda a sportello è imminente – i soggetti interessati sono chiamati a presentare la propria candidatura con urgenza, entro le ore 12 di lunedì 19 giugno p.v.

Di seguito il link per scaricare l’Avviso e gli allegati con l’invito a contattare l’Ufficio Bandi per eventuali maggiori informazioni:

Tel. 0375/240121

Mail: ufficiobandisovracomunale@gmail.com

