Novità per l’estate 2023 nel circuito interregionale Castelli del Ducato: a Cremona, le passeggiate cremonesi by night e le visite alle dimore storiche lombarde di campagna; al Museo del Bijou di Casalmaggiore, Narratrame – L’esperienza dell’artigianato veneziano declinata in splendidi monili in carta-cotone, racconto sul gioiello d’artista contemporaneo| A Reggio Emilia, la rassegna infrasettimanale Famiglie a Corte al Castello di Bianello e le escursioni notturne naturalistiche attorno al maniero nell’Oasi Lipu. | A Piacenza le serate culturali al Castello di Gambaro e gli Aperitivi Cocktail & Magia al Castello di Gropparello. In provincia di Parma la Rocca di Fontanellato lancia i tour al maniero e al parco ottocentesco nel giardino delle ex Scuderie. | A scelta in Emilia per tutta estate in 6 posti – Castell’Arquato, Piacenza, Bobbio, Montechiarugolo, Sissa Trecasali e Castellarano (gioco in partenza a breve in estate) – si gioca ad X-Scape Experience on the Road.

Confermati i format estivi consolidati: Medievalis a Pontremoli in Toscana, Notturni Stellati con cena romantica a Gropparello, I Misteri del Castello Millenario al Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino, Re in volo – Grande evento di falconeria al Castello di Tabiano, Arte e Suggestioni in Rocca speciali visite spettacolo notturne alla Rocca dei Rossi di San Secondo, Penny Ice Cream – Gelato sulla terrazza e visita guidata notturna al maniero al Castello di Tabiano, InRiva Festival al Castello di Riva di Ponte dell’Olio, le Visite in Notturna e le visite con guide in abiti medievali al Castello di Varano de’ Melegari, le Visite guidate e degustazioni dei vini del Castello di Contignaco – Tra Storia e Sapori nel Castello degli Aldighieri, le Visite Guidate al Castello di Rivalta con aperitivi, pranzi e cene al Bistrot di Rivalta | Sono attive le visite guidate ai manieri e ai luoghi d’arte della rete turistica culturale (orari e giorni di visita su www.castellidelducato.it). Programma completo per l’estate 2023 su www.castellidelducato.it – prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it

Il programma nel dettaglio della anteprima Estate 2023 nel circuito interregionale Castelli del Ducato.

Dimore Storiche Cremonesi (CR), Passeggiate cremonesi….by night – Appuntamenti serali alla scoperta della nobiltà e delle dimore cremonesi. Visite guidate con partenza alle ore 20.45, giovedì 22 giugno. Dove? Cremona, zona Corso Garibaldi la visita a Palazzo Stanza Rossi di S. Secondo.

Quattro Castella, Castello di Bianello (RE), La Principessa leggera – Famiglie a corte – Speciale bambini, giovedì 22 giugno 2023, ore 21 e ore 22. Da un racconto di George Mc Donald, ecco le incredibili avventure di Zefira, detta la principessa “leggera” perché pare provenire da un altro pianeta. Racconto avventuroso e itinerante tra le sale del castello. Evento indicato per bambini dai 5 ai 10 anni A cura di Manuela Chiaffi e Chiara Marinoni. La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo. Prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it

Castello di Rivalta (PC), Visite guidate con aperivi, pranzi o cene al Bistrot di Rivalta, da giovedì 22 giugno e per tutta estate, nel borgo perla della Val Trebbia. Prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it

Museo del Bijou di Casalmaggiore (CR), Narratrame – L’esperienza dell’artigianato veneziano declinata in splendidi monili in carta-cotone, racconto sul gioiello d’artista contemporaneo: i vezzi di Silvia Pichi e Fernando Masone, una monografica dedicata al recente progetto di oreficeria omonimo. Dal 22 giugno e per tutta estate fino 17 settembre 2023, presso le sale espositive del museo di Casalmaggiore, decine di opere inedite. Informazioni e prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it

Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR), I Misteri del Castello Millenario, sabato 24 giugno 2023, ore 20.30 e 21.45, nel labirinto del Castello più antico del Parmense visita notturna alla scoperta dei suoi luoghi segreti. Con l’apertura straordinaria delle prigioni quattrocentesche e dell’antica via di fuga del castello. Verranno raccontati gli intrighi e misteri che avvolgono il Castello e le leggende dei fantasmi che lo animano in alcune notti dell’anno. Nel salone delle udienze, l’antica dispensa papale del 1529, su pergamena, si mostrerà con il suo sigillo, ricordando la struggente e straordinaria storia di Giacoma e Giangerolamo Pallavicino, i cui passi, in alcune notti dell’anno, si fanno ancora sentire. Prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it

Rocca dei Rossi di San Secondo (PR), Arte e Suggestioni in Rocca, speciali visite spettacolo notturne, sabato 24 giugno, ore 21.30. La grande storia rinascimentale di San Secondo, legata ai magnifici personaggi del periodo, quali il Conte Pier Maria, la contessa Camilla Gonzaga e Troilo II, la contessa-madre Bianca Riario, il vescovo di Pavia Giovangirolamo, senza dimenticare Giovanni delle Bande Nere e Pietro Aretino, rivive dentro le splendide sale affrescate della Rocca dei Rossi di solito ogni ultimo sabato di mese, con le visite spettacolo notturne ricche di suggestive situazioni sceniche. Informazioni e prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it

Castello di Gropparello (PC), Notturni stellati: cena romantica nel giardino segreto e visita notturna al castello, sabato 24 giugno dalle 19:30. Una passeggiata dal giardino segreto al castello tra caprioli (se avrete la fortuna di scorgerli) a passeggio e odor di muschio: una serata diversa dalle altre da vivere in un luogo magico e segreto. I tavoli sono apparecchiati nel giardino segreto della taverna, tra rose e ulivi, sotto al cielo stellato: la taverna medievale propone una cena di 3 portate da scegliere dal menu alla carta. E dopo la cena, alle ore 22:30 visita guidata notturna al castello. una visita piena di fascino e mistero. Prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it

Castello di Gropparello (PC), Aperitivo con castello – cocktail & magia, sabato 24 e domenica 25 giugno, tra calici di vino e calici di stelle: aperitivo in piazzetta belvedere con visita guidata notturna al castello. Per una serata diversa all’insegna del fascino, delle Doc dei Colli Piacentini e dei prodotti tipici con i quali la chef prepara gli stuzzichini da servire. Ti invitiamo a portare: scarpe basse per la visita guidata (possibilità di cambiarsi le scarpe nel guardaroba della Taverna); macchina fotografica per fare foto notturne stupende. Il tavolo per l’aperitivo è riservato per un’ora, e in fase di prenotazione dovrete indicare se volete fare l’aperitivo prima della visita guidata o dopo la visita guidata. Prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it

Dimore Storiche Cremonesi (CR), Visite di inizio estate a Castello Mina della Scala: il Castello di Casteldidone apre le sue porte per scoprirne storia e arte domenica 25 giugno alle ore 15,00 e 16,30, tutte e tutti a scoprire storia, vicende e leggende del maniero residenza dei Conti Persico Licer, in ambienti ancora oggi arredati ed affrescati. Storie di famiglie trasmesse attraverso i tanti cimeli, opere d’arte, fotografie e oggetti trasmessi di generazione in generazione fino ai giorni nostri dai proprietari, oggi alla sesta generazione nella custodia del Castello. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

Rocca Sanvitale di Fontanellato e Parco Ottocentesco (PR), Visite guidate al Parco dell’800 e alla Rocca Sanvitale in abbinamento alla mostra mercato Rocca e Natura, domenica 25 giugno. Il tour comprende la visita guidata al castello, che fu storica dimora della dinastia Sanvitale per oltre 500 anni, e poi la tappa al parco giardino ottocentesco delle ex Scuderie. I bambini resteranno incantati dalla Camera Ottica della roccaforte, gioco di prismi e specchi che permette di sbirciare segretamente cosa accade in piazza, stando al buio chiuso nella torretta senza finestre. Davanti al maniero si potrà trovare la piccola e caratteristica mostra-mercato con sezioni dedicate ad hobbisti, maestri dell’ingegno, ceramisti, artisti del raku e del vetro soffiato, dalle 8 alle 18.30, in piazza L’orario verrà comunicato al momento della prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

A scelta da sabato 17 giugno per tutta estate in 6 singoli posti: Castell’Arquato, Piacenza, Bobbio, Montechiarugolo, Sissa Trecasali e Castellarano (gioco in partenza a breve in estate), Gioca ad Experience on the Road nei Castelli del Ducato in Emilia. Si gioca in presenza e in modo interattivo in alcuni storici borghi. Quando puoi giocare? Dalle 9 alle 18.30 in alcune location e dalle 9 alle 22 in altre. La novità consiste nel fatto che ci contatti e giorno e orario per giocare li si può scegliere in base alle disponibilità in calendario. Informazioni e prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it

Iniziativa perfetta anche per addii al nubilato, addii al celibato, compleanni originali, team building, scuole. Si gioca in coppia o in gruppo, con o senza sfide a scelta. Per i visitatori ed i turisti: un modo nuovo, divertente e coinvolgente di scoprire borghi e Castelli.

X-Scape Experience On The Road è il nuovo format ideato, realizzato ed organizzato da Experience On The Road con la collaborazione di Associazione Castelli del Ducato di Parma, Piacenza, Pontremoli e Guastalla, Comune di Piacenza, Comune di Montechiarugolo, Comune di Sissa Trecasali, Comune di Castellarano, Comune di Castell’Arquato, Comune di Bobbio ed il sensibile supporto di Destinazione Turistica Emilia nell’ambito del Ptpl 2023.

Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR), Rocca e Natura, domenica 25 giugno, piccola e caratteristica mostra-mercato con sezioni dedicate ad hobbisti, maestri dell’ingegno, ceramisti, artisti del raku e del vetro soffiato. Possibilità di visitare la Rocca Sanvitale con visite guidate. Informazioni: info@castellidelducato.it

Castello di Gropparello (PC), Degustazione guidata di Oli Evo – una serata Slow Food al castello, mercoledì 28 giugno 2023. Serata tematica di Slow Food Piacenza in occasione dell’uscita della nuova Guida agli Extra Vergini con degustazione di olio Evo per celebrare l’ingresso nella guida di un olio piacentino. Il Menu creato per la serata è di 4 portate, dall’antipasto al dolce, e si faranno le degustazioni di olio tra una portata e l’altra. Ad ogni piatto verranno abbinati vini di cantine recensite sulla guida Slow Wine. Prenotazioni obbligatorie e informazioni: info@castellidelducato.it

Dimore Storiche Cremonesi (CR), Passeggiate cremonesi….by night – Appuntamenti serali alla scoperta della nobiltà e delle dimore cremonesi. Visite guidate con partenza alle ore 20.45, giovedì 29 giugno. Dove? Cremona, zona di Via Trecchi, via Oscasali e la visita a Palazzo Cattaneo Ala Imperiali. Informazioni e prenotazioni: info@castellidelducato.it

Castello di Riva di Ponte dell’Olio (PC), InRiva Festival – La vedova allegra, sabato 1 luglio, ore 21,15, di Franz Lehár, Victor Léon e Leo Stein (riduzione scenica per sei personaggi): Elena D’Angelo, Paolo Cauteruccio, Mattia Pelosi, Merita Dileo, Matteo Mazzoli, Gianni Versino. Informazioni a: info@castellidelducato.it

Castello di Gropparello (PC), Aperitivo con castello – cocktail & magia, sabato 1 e domenica 2 luglio 2023, tra calici di vino e calici di stelle: aperitivo in piazzetta belvedere con visita guidata notturna al castello. Per una serata diversa all’insegna del fascino, delle Doc dei Colli Piacentini e dei prodotti tipici con i quali la chef prepara gli stuzzichini da servire. Ti invitiamo a portare: scarpe basse per la visita guidata (possibilità di cambiarsi le scarpe nel guardaroba della Taverna); macchina fotografica per fare foto notturne stupende. Il tavolo per l’aperitivo è riservato per un’ora, e in fase di prenotazione dovrete indicare se volete fare l’aperitivo prima della visita guidata o dopo la visita guidata. Prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it

Castello di Gropparello (PC), Tour di luglio e agosto alle Gole del Vezzeno con possibilità di visita al Castello di Gropparello e pranzo al Loco Ristoro del Maniero o alla Taverna Medievale.

Tutti i giorni della settimana, sabati e domeniche compresi con partenza alle ore 10. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

Castello Malaspina di Gambaro di Ferriere (PC), Omaggio a Stefano Bruzzi, inaugurazione della mostra di pittura di Maurizio Gobbato con opere ispirate a Stefano Bruzzi, domenica 2 luglio 2023 nel Salone d’onore del maniero alle ore 16,30. Intervista a Maurizio Gobbato. Visione del docu-film di Tommaso Ferrari “Stefano Bruzzi – un Macchiaiolo tra Piacenza e Firenze”. Interviene Alessandra Bruzzi. La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo Ingresso gratuito. Informazioni e prenotazioni: info@castellidelducato.it

Dimore Storiche Cremonesi (CR), Visite d’Estate a Villa Sommi Picenardi e all’antico giardino dei Picenardi, domenica 2 luglio alle ore 15,00 e 16,30. Alla scoperta della imponente residenza eretta dalla magnificenza dei Marchesi Picenardi con visite guidate alla dimora storica simbolo del paese omonimo di Torre de’ Picenardi, una delle più grandi residenze del territorio casalasco cremonese. Villa famosa nel passato per le sue collezioni, le sue opere d’arte ed il suo parco, visitato ed ammirato da famosi ed importanti personaggi. La visita ai cortili, la cappella, le sale di rappresentanza, racconta ancora oggi le tante storie che nei secoli si sono sviluppate intorno alla Villa, che si intrecciano con la storia italiana e non solo. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

Castello di Tabiano (PR), Re in volo – Grande evento di falconeria per ammirare aquile, falchi, gufi e barbagianni, prove di volo, domenica 16 luglio 2023 nel giardino del Castello di Tabiano. Orario di inizio mattino 11,00 – pomeriggio 17,00. Con visite guidate cadenzate al maniero. Informazioni e prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it

Castello di Bianello (RE), Il Mistero della Banda della Mano Nera, Famiglie a corte – Speciale bambini, giovedì 20 luglio, ore 21.00; ore 22.00. Detective story dove i bambini saranno impegnati nella ricerca di indizi, nella risoluzione di piccoli quiz e giochi logici per scoprire chi è il falsario che sta mietendo tanti furti in città. Racconto avventuroso e itinerante tra le sale del castello. Evento indicato per bambini dai 5 ai 10 anni A cura di Manuela Chiaffi. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

Castello di Bianello (RE), Bianello tra Storia e Natura, camminata con visita al maniero, venerdì 21 luglio 2023, ore 20.30. Si arrivderà alla roccaforte partendo dal parco del Melograno, attraversando il borgo di Monticelli e inoltrandoci nel bosco dell’Oasi in mezzo ai rumori degli animali selvatici. Una volta arrivati al castello sarà possibile osservare l’antico borgo matildico sotto l’aspetto storico e naturalistico e scoprire che certi anfratti del castello in passato e ancora oggi hanno ospitato nidificazioni di allocco, barbagianni, gheppio, taccola e rondone comune. Sulle grandi querce del parco sarà possibile sentire i ghiri e osservare i pipistrelli in caccia di falene e coleotteri. Sarà anche l’occasione per osservare i cervi volanti nelle zone ecotonali tra bosco e prato e ascoltare il canto dell’usignolo nascosto nelle siepi o del succiacapre nelle aree aperte e arbustive.

Per chi vorrà all’arrivo al castello per le 21:30 circa, sarà possibile fare la visita guidata con le guide dell’Associazione il Melograno (visita a pagamento, consigliata la prenotazione al Gruppo storico il melograno). L’escursione è fattibile anche per bambini sopra i 6 anni. Si prega di portare con sé scarpe da trekking o da ginnastica e una torcia. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

Castello Malaspina di Gambaro di Ferriere (PC), Torri Case Torri e Castelli dell’Appennino – Perdita, memoria e recupero, domenica 23 luglio 2023 nel Salone d’ onore del Castello Malaspina di Gambaro, ore 16,30. Ne parlano Giorgio Eremo, Andrea Rossi e Gian Piero Devoti. Ingresso gratuito. Informazioni: info@castellidelducato.it

Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR), Visite guidate a tema al parco e alla Rocca dei Sanvitale, domenica 23 luglio. Il percorso turistico culturale racconta l’anima ottocentesca del paese: facendovi ripercorrere i passi delle dame con cappello, guanti e ombrellino, narrandovi la moda di creare erbari, la passione per gli esotismi e la botanica fino alle scoperte scientifiche di cui si dialogava nei salotti culturali del tempo. La prenotazione è obbligatoria: info@castellidelducato.it

Castello di Tabiano (PR), Penny Ice Cream – Gelato sulla terrazza e visita guidata notturna al maniero, mercoledì 26 luglio, mercoledì 2 agosto, mercoledì 16 agosto e mercoledì 30 agosto. Terrazza del Castello (in caso di brutto tempo Saloni affrescati interni). Orario di inizio 21:30. I castelli, si sa, erano le dimore di re e imperatori, ma al Castello di Tabiano ha lasciato il segno un re un po’ speciale: Carlo Gatti, il Re del Ghiaccio! Affacciati sulle fresche terrazze del Castello di Tabiano, vi invitiamo a gustare un gelato ammirando il vasto panorama notturno e ascoltando le storie del Castello e dei tanti personaggi che lo hanno animato. Dopo il gelato, le nostre guide vi accompagneranno per una particolare visita notturna al Castello nelle suggestive cantine e negli ampi saloni riccamente decorati. L’attività è intesa come pacchetto unico, pertanto gelato e visitaguidata non sono vendibili separatamente. La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo. Informazioni e prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it

Castello di Bianello (RE), La Notte delle Stelle al Castello di Bianello, giovedì 10 agosto tra Oasi Lipu Bianello e Castello di Bianello ore 20.30, Sarà l’occasione per scoprire i rumori e i suoni della notte. La camminata dal Parco del Melograno vi porterà al castello di Bianello dove sarete accompagnati nelle visite guidate delle stanze del castello dalle guide dell’associazione il Melograno. Si prega di portare una torcia elettrica e delle scarpe comode per camminare lungo i sentieri in mezzo al bosco. L’escursione è fattibile anche per bambini sopra i 6 anni. L’apertura del castello è garantita anche in caso di maltempo.

Castello di Gropparello (PC), Notturni Stellati, sabato 12 e sabato 19 agosto 2023 dalle 19,300. Lasciatevi avvolgere nella magia della notte! Una passeggiata dal giardino segreto al castello tra caprioli a passeggio e odor di muschio: una serata diversa dalle altre da vivere in un luogo magico e segreto! I tavoli sono apparecchiati nel giardino segreto della taverna, tra rose e ulivi, sotto al cielo stellato! Una cena speciale per appagare tutti i sensi! la taverna medievale propone una cena di 3 portate da scegliere dal menu alla carta. E dopo la cena, alle ore 22:30 visita guidata notturna al castello. una visita piena di fascino e mistero! Prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it

Castello di Varano De’ Melegari (PR), Visita in Notturna – Storia & Leggende, una speciale visita guidata in notturna della secolare fortezza, sabato 12 agosto, inizio turni alle ore: 21:00, 21:30, 22:30 e 23:00. Il Castello Pallavicino di Varano, nel corso dei secoli, è stato dimora di grandi personaggi e teatro di innumerevoli battaglie ed intrighi di potere; poterlo visitare nella buia notte è un’esperienza indimenticabile. Informazioni e prenotazioni obbligatoria: info@castellidelducato.it

Castello di Varano De’ Melegari (PR), Visite guidate in abiti medievali alla scoperta dell’inespugnabile Fortezza, domenica 13 agosto, inizio visite alle 10:30, 11:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30. Informazioni e prenotazioni obbligatoria: info@castellidelducato.it

Castello di Tabiano (PR), Re in volo – Grande evento di falconeria per ammirare aquile, falchi, gufi e barbagianni, prove di volo, martedì 15 agosto 2023 nel giardino del Castello di Tabiano

Orario di inizio mattino 11,00 – pomeriggio 17,00. Con visite guidate cadenzate al maniero.

Castello del Piagnaro di Pontremoli (MS), Medievalis, da giovedì 17 agosto a domenica 20 agosto, grande rievocazione storica della concessione del diploma di Libero Comune alla Comunità di Pontremoli avvenuta nel 1226 da parte dell’Imperatore Federico II. Pontremoli si trasforma in una città d’altri tempi: per cinque giorni le auto saranno bandite dal centro storico per lasciare spazio a viandanti, mercanti, carrozze e cavalieri. Tantissimi saranno i figuranti impegnati a rappresentare le classi sociali medievali: clero, nobiltà, militari, cortigiani, contadini saranno al centro dell’attenzione di tutti i forestieri e turisti che si troveranno a Pontremoli in quei quattro giorni. Cinque giorni, appunto, dove verranno rievocate anche le manifestazioni tipiche dell’epoca, con tutti i vizi e virtù dell’umanità medievale: duelli, mostre di falconiere, cene con piatti e bevande dal sapore oggi dimenticato, spettacoli di sbandieratori, danze e coreografie medievali, ma soprattutto la “Disfida della Cortina di Cazzaguerra”: un torneo giornaliero dove le tre fazioni storiche, Sommoborgo, Immoborgo e Contado, daranno vita alle animosità guerriere sfidandosi sempre in specialità diverse, al termine del quale verrà consegnato l’ambito Palio alla contrada vincitrice. Parcheggi vicini: Viale Fiorini, Stazione FS. Parcheggio Gratuito “Parcheggio Elena Dosi Delfini” – Via dei Chiosi. Informazioni e prenotazioni: info@castellidelducato.it

Castello di Bianello (RE), L’Uccello di Fuoco – Fiaba Musicale, Famiglie a corte – Speciale bambini, domenica 20 agosto, ore 16:00; 17.00; 18.00. Racconto avventuroso e itinerante tra le sale del castello. Evento indicato per bambini dai 5 ai 10 anni A cura di Manuela Chiaffi. La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo. Informazioni e prenotazioni obbligatoria: info@castellidelducato.it

Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR), Mercatino dell’Antiquariato, domenica nella piazza davanti al Castello, vie e portici, si qualifica con oggettistica di spessore storico e d’arte domenica 20 agosto dalle 7.30 alle 18.30. Informazioni: info@castellidelducato.it.

