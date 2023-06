Venerdì 23 giugno 2023 si tiene a Polesine Zibello, in provincia di Parma, il 1° Summit Internazionale delle Cittaslow di Fiume e di Lago. È un’occasione per ribadire la filosofia e la concretezza del movimento, impegnato per la valorizzazione dei territori e delle comunità di fiume. Le criticità – come ad esempio la siccità globale dovuta ai cambiamenti climatici – e le opportunità per lo sviluppo locale sostenibile saranno al centro di un confronto tra attori delle Cittaslow ripariali di molti paesi, da Corea e Cina a Europa e Italia.

Sabato 24 giugno 2023 sarà la volta invece dell’Assemblea Generale di Cittaslow International a Parma: sono attesi oltre 200 sindaci e delegati da tutto il mondo.

23 giugno 2023: il 1° Summit Internazionale delle Cittaslow di fiume e di lago

“Il 1° Summit Internazionale delle Cittaslow che si trovano sui fiumi e sui laghi rappresenta un passo significativo per la nostra associazione – spiega il presidente Cittaslow, Mauro Migliorini – È un’opportunità per allargare gli orizzonti e allo stesso tempo fare il punto con i Comuni aderenti. Sono tanti i progetti e le collaborazioni in cantiere che riguardano i corsi d’acqua, la loro gestione, la loro valorizzazione naturalistica e turistica all’insegna della sostenibilità a 360°. Cittaslow promuove un’urgente riconversione naturalistica dei corsi d’acqua e una gestione sempre più attenta e in equilibrio con l’ambiente ”.

Al centro del confronto il grande tema del fiume con le sue criticità, come la siccità da crisi climatica, e le sue opportunità. Per dirne qualcuna: il turismo nelle sue diverse forme, la natura, la ciclabilità, la biodiversità naturale, oppure le lezioni en plein air “a scuola nel bosco” e nelle lanche di fiume, come già accade nella Cittaslow di Polesine Zibello, la cui Scuola Primaria si è vista assegnare il Primo Premio con il Progetto “Po Grande Youth” tra 40 plessi scolastici tra Lombardia ed Emilia. “Siamo sicuri che sarà un passo importante per riconsiderare l’importanza dei fiumi ed anche la gestione dell’acqua a tutti i livelli a scala mondiale – spiega il coordinatore del Summit, Pier Giorgio Oliveti, Segretario Generale di Cittaslow – e in questo i Sindaci e le Comunità di Cittaslow sono da sempre in prima linea. Il confronto e lo scambio di esperienze proseguiranno poi con la 2° edizione del Summit nel 2025”. Un dialogo a 360° con i partner mondiali della Rete delle Cittaslow, tra questi anche Polesine Zibello e Parma, appunto, territori dove il grande fiume, il Po, è davvero protagonista assoluto. Ma anche un giro, più o meno virtuale, tra i comuni Cittaslow di tutto il mondo e le loro acque dolci, tra fiumi, laghi, zone naturalistiche umide e aree protette.

Il Summit prevede la presenza e il contributo tecnico di diversi sindaci di Cittaslow fluviali nazionali e internazionali provenienti da diversi Paesi extraeuropei ed europei, tra cui Cina, Corea del Sud, Polonia, Germania, Turchia e Olanda. Ci saranno inoltre rappresentanti tecnico politici, esperti e contributi scientifici da parte dell’AIPo, dell’Università di Parma e del Comitato Scientifico di Cittaslow.

24 giugno 2023: Assemblea Generale di Cittaslow International

Più di 200 sindaci e delegati da tutto il mondo si riuniranno a Parma in occasione dell’Assemblea Generale di Cittaslow International 2023. Tra i temi previsti: il 550° Anniversario della nascita di Nicolò Copernico 1473-2023, il premio Chiocciola Orange Awards 2023 per i migliori progetti nelle Cittaslow mondiali, l’Agroforestazione e la Forest School: progetti di politica forestale per combattere i cambiamenti climatici ed educare all’ambiente. E ancora i progetti che da anni l’associazione porta avanti, ad esempio Metropolis, Education, Tourism e CittaslowBee, in difesa degli insetti impollinatori.

Oltre al patrocinio di Comune di Parma e Camera di Commercio di Parma, l’Assemblea Cittaslow avviene con il supporto fondamentale della Fondazione Parma Città Creativa Unesco per la Gastronomia. Parma è l’epicentro della Food Valley italiana e rappresenta una delle destinazioni con il maggior numero di prodotti tutelati da marchi di qualità in Italia: dal Prosciutto di Parma Dop al Parmigiano Reggiano Dop, fino al Culatello di Zibello Dop (il cui Consorzio è sponsor dell’Assemblea Cittaslow), per citare solo i più noti. In questo modo si tutela la qualità dei prodotti del territorio e si garantisce autenticità e unicità all’esperienza di viaggio.

Chiocciola Orange 2023 a Wando in Corea del Sud

Durante l’Assemblea Generale di Cittaslow International vengono assegnati i premi Cittaslow best practices, Chiocciola Orange 2023 e Cittaslow Video Contest Award 2023. La giuria ha scelto tra progetti e iniziative di ben 28 Cittaslow provenienti da 11 Paesi. Tra i criteri di valutazione: la filosofia Cittaslow, l’innovazione sociale, la condivisione di buone pratiche, la visione del futuro e altri ancora.

Ad aggiudicarsi il premio Chiocciola Orange 2023 è Wando in Corea del Sud per il programma che prevede la salute fisica e mentale dei residenti e lo sviluppo sostenibile delle attività produttive locali come l’agricoltura, la pesca e il turismo. Un progetto strutturato che ha un impatto positivo sul presente e sul futuro della comunità dell’isola.

Tra i premi Cittaslow best practices, per le politiche ambientali ed energetiche un riconoscimento va a Olecko in Polonia per una rete di riscaldamento locale che utilizza i residui industriali di una fabbrica di legno, in conformità con l’economia circolare. Enns in Austria si è aggiudicato il premio per le politiche di accoglienza, sensibilizzazione e formazione per il museo della storia della città che combina le tecnologie più innovative con un ambiente storico di straordinario valore. Mobilità sostenibile e riduzione dell’uso dell’auto è la motivazione del premio per le politiche infrastrutturali a Santarcangelo di Romagna. Torniamo all’estero, in Giappone Maebashi – Akagi riceve il riconoscimento per le politiche agricole, turistiche e artigianali grazie al progetto miele. A Kemaliye in Turchia viene premiato per le politiche per la qualità della vita urbana. A parimerito si piazzano Città Sant’angelo e Echt-Susteren nei Paesi Bassi per la coesione sociale: dall’accesso al lavoro, alla tutela delle donne minacciate di violenza, fino alla socializzazione delle persone con problemi di salute mentale.

Infine il Cittaslow Video Contest Award 2023 va a sei località del Belgio: Chaudfontaine, Enghien, Estinnes, Jurbise, Lens, Silly per le realizzazioni, buon esempio di cooperazione tra città.

Waves and Flows e la memoria dei fiumi secondo Nihat Ozdal

Tra gli eventi pensati per celebrare le Cittaslow d’Acqua Dolce, anche le performance di Nihat Ozdal, artista e scrittore della Cittaslow Halfeti in Turchia.

L’artista turco, ma anche poeta, curatore, viaggiatore e narratore, Nihat Özdal con l’installazione artistica “Memoria dei fiumi” immerge il visitatore in un percorso che inizia sull’Eufrate, continua sul Tigri a Baghdad e su altri diversi fiumi del mondo, fino al Po.

“Paragono ai nostri ricordi le lunghezze dei fiumi che scorrono, i pezzi di terra che toccano e dividono – spiega Nihat Ozdal – Questa memoria è anche la memoria del mondo”.

Nelle sue originalissime performance, il noto artista turco immerge nel fiume, al centro della memoria, le sue poesie scritte su tavolette di marmo.

Al foyer del Teatro Pallavicino, c’è invece la sua mostra fotografica “Waves and Flows”, Onde e Flussi. Un’esperienza che unisce la forza della natura, il ritmo dell’acqua e l’influenza dell’uomo. La mostra vuole ricordare l’importanza delle risorse idriche e della conservazione dell’equilibrio naturale. Ma è anche un invito a lasciarsi incantare dall’acqua e a riscoprire i propri legami con la natura. Il tutto attraverso esperienze visive e uditive che richiamano il ritmo delle onde, immagini e registrazioni sonore prese dal fiume Eufrate prima delle dighe. È questa una delle parti più impressionanti della mostra, sentire il suono originale della natura catturando il flusso dell’Eufrate nel suo corso naturale.

C’è anche una dimensione sociale della mostra. Il flusso del fiume diventa immagine della mobilità umana e delle interazioni sociali.

A Polesine Zibello, lungo il grande fiume

La scelta della sede per il Summit dedicato alle Cittaslow d’acqua dolce non è casuale. Tra i comuni Cittaslow infatti, Polesine Zibello, situato nella bassa parmense, si sviluppa tutto lungo il corso del fiume Po, che divide di fatto il comune nelle due località che lo compongono. Polesine Parmense racchiude nel suo nome la storia del paese che ha subito nel corso degli anni violente alluvioni. Polesini sono infatti le isolette che, trascinate dal fiume durante la piena, si sono nel tempo unite creando un tutt’uno con la riva. Parallelo all’argine del Po sorge Zibello, centro agricolo e industriale rinomato in particolare per la produzione del famoso culatello: chi vuole approfondire può visitare il Museo del Culatello presso l’Antica Corte Pallavicina. Quest’ultima, costruita agli inizi del 1400 dai marchesi Pallavicino di Polesine, si presenta maestosa come un castello dall’argine maestro del Po.

Tra gli altri luoghi da visitare, la chiesa parrocchiale dedicata ai Santi Gervaso e Protaso è un esempio di architettura gotico-lombarda, mentre la Chiesetta della Beata Vergine delle Grazie è il monumento più antico del paese.

Cittaslow, Città del Buon Vivere

Lentezza positiva, economia circolare, resilienza, sostenibilità e cultura, giustizia sociale. Sono alcuni dei principi guida di Cittaslow, associazione che raggruppa piccoli comuni e città, fondata nel 1999 a Orvieto.

L’obiettivo delle Città del Buon Vivere, il cui slogan è “innovation by tradition”, è quello di preservare lo spirito della comunità, trasmettendo memoria e conoscenza alle nuove generazioni, per renderle consapevoli del loro patrimonio culturale. Ma anche promuovere e applicare innovazione tecnologica, di sistema e gestione, a favore della sostenibilità.

Oggi Cittaslow è un marchio di qualità presente in 88 comuni italiani, connessi alla rete internazionale di 300 città, distribuite in 33 paesi. Un circuito di eccellenza, che vede ogni anno la realizzazione di progetti che concretamente migliorano la vita dei cittadini e del pianeta.

© Riproduzione riservata