Non solo il termine dei lavori e la conseguente riapertura del ponte sul canale Ceriana a opera della Provincia di Mantova: nel frattempo il Comune di Viadana ha continuato a mantenere i contatti con Regione Lombardia per reinvestire le risorse – 220mila euro – in altre opere, non più temporanee come il ponte bailey ma sostanziali come il rifacimento del manto di importanti strade delle Frazioni Nord.

Inizialmente, come si ricorderà, il Comune aveva avanzato la proposta di posare un ponte provvisorio di tipo bailey per agevolare i collegamenti tra San Matteo delle Chiaviche e il resto del territorio viadanese. Una soluzione che aveva incontrato il favore di Regione Lombardia, la quale aveva accantonato una cifra pari a 220mila euro per l’eventuale posa del manufatto (il Comune avrebbe coperto gli altri 80mila euro necessari).

In seguito all’aggiornamento del “Programma degli interventi per la ripresa economica” previsto dalla Legge Regionale 9/2020, lo scorso 20 aprile la Regione rispondeva alle sollecitazioni viadanesi spiegando che l’intervento non poteva più rientrare tra quelli finanziabili nel cosiddetto Piano Lombardia, essendo consentito finanziare solo opere che incrementino il patrimonio pubblico.

La somma stanziata dal Pirellone, tuttavia, risulta ancora a disposizione del Comune di Viadana che, a seguito di opportune valutazioni, ha deciso di investirla nella manutenzione straordinaria di tratti stradali fortemente sollecitati dall’aumento del transito veicolare alternativo causato dalla prolungata chiusura del ponte sul canale Ceriana: nello specifico si tratta di via Terzone, via Fossola, via Petrarca, via Colombo, via Papa Giovanni XXIII, via Buozzi, via Val d’Oca e via Motta. Oltre al ponte riaperto, pertanto, nelle Frazioni Nord sono in arrivo anche le nuove asfaltature di importanti arterie stradali.

