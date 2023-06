Sono Sonia Aggio con “Magnificat” (Fazi), Ritanna Armeni con “Il secondo piano” (Ponte alle Grazie), Luigi Contu con “I libri si sentono soli” (La Nave di Teseo) e Gabriele Romagnoli con “Sogno bianco” (Rizzoli) i quattro scrittori che si contenderanno l’edizione 2023 del Premio Viadana.

La rosa dei nomi, che mette insieme alcuni degli autori più rilevanti della nuova stagione letteraria italiana, è stata selezionata al termine di un’approfondita analisi effettuata nei mesi scorsi dalla Commissione Scientifica del Premio presieduta dall’assessore alla Cultura Rossella Bacchi e formata da Luigi Bedulli (presidente onorario), Benedetta Boni, Alessia Lodi Rizzini, Naiche Moreschi, Antonio Aliani, Maria Coppi e, da quest’anno in rappresentanza delle scuole del territorio, dalla professoressa Adalina Gorni; Commissione che ha il ruolo strategico della scelta dei libri dopo un’attenta lettura di un’ampia rosa di romanzi. Antonio Aliani e Maria Coppi inoltre, in qualità di rappresentanti della biblioteca curano anche la parte organizzativa, la quale prevede il rapporto con le case editrici, la definizione del calendario degli incontri e la gestione della giuria.

Anche quest’anno, dopo l’esperienza positiva del 2022, prosegue l’attività della Giuria Giovani, che come sempre esprimerà il proprio parere che andrà a incidere sull’individuazione del vincitore. Alcuni ragazzi si impegneranno al Premio Viadana con l’alternanza scuola-lavoro che prevede, oltre alla lettura dei libri in gara e alla partecipazione alle quattro serate di presentazione, un ruolo attivo all’interno dell’organizzazione dell’evento. Un ringraziamento va alla Fondazione Ponchiroli per il fattivo sostegno alla funzionalità e all’attività della Giuria Giovani.

Di seguito il calendario degli appuntamenti che si terranno presso il MuVi:

· Domenica 3 settembre, ore 18, Sonia Aggio, “Magnificat”, Fazi;

· Venerdì 15 settembre, ore 21, Luigi Contu, “I libri si sentono soli”, La Nave di Teseo;

· Venerdì 22 settembre, ore 21, Ritanna Armeni, “Il secondo piano”, Ponte alle Grazie;

· Domenica 24 settembre, ore 18, Gabriele Romagnoli, “Sogno bianco”, Rizzoli.

“Abbiamo rinnovato il regolamento includendo un rappresentante delle scuole del territorio (Istituti Comprensivi o Sanfelice o Ial), ovvero docenti interessati alla sfera letteraria – afferma l’assessore alla Cultura Rossella Bacchi -. Anche quest’anno, inoltre, un gruppo di studenti farà parte della giuria giovani e collaborerà tramite il progetto di alternanza scuola-lavoro. La novità è che saranno presenti anche numerosi studenti della Ragioneria, generalmente l’età è quella compresa tra la prima e la terza superiore. Come sempre, si è cercato di offrire alla giuria la possibilità di incontrare

autori interessanti e dotati di ottime capacità di scrittura. Le date degli incontri sono tutte concentrate nel mese di settembre e auspico che la manifestazione possa suscitare interesse nella cittadinanza viadanese, ma anche nei territori vicini: la rassegna, sia per la sua storia che per la qualità dei protagonisti, supera i confini comunali e provinciali”.

Elenco dei vincitori del Premio Viadana:

1996: Michele Prisco, “Il pellicano di pietra”, Rizzoli

1997: Melania Mazzucco, “Il bacio della medusa”, Baldini & Castoldi

1998: Nantas Salvalaggio, “Signora dell’acqua”, Piemme

1999: Helga Schneider, “Il piccolo Adolf non aveva le ciglia”, Rizzoli

2000: Emilio Tadini, “La distanza”, Einaudi

2001: Matteo D’Amico, “Giordano Bruno”, Piemme

2002: Ugo Riccarelli, “L’angelo di Coppi”, Mondadori

2003: Antonella Cilento, “Una lunga notte”, Guanda

2004: Elena Gianini Belotti, “Prima della quiete”, Rizzoli

2005: Davide Longo, “Il mangiatore di pietre”, Marcos y Marcos

2006: Elisabetta Rasy, “La scienza degli addii”, Rizzoli

2007: Gianrico Carofiglio, “Ragionevoli dubbi”, Sellerio

2008: Federica Cozzani, “Dalla terra”, Mursia

2009: Angelo Cannavacciuolo, “Le cose accadono”, Cairo

2010: Michela Murgia, “Accabadora”, Einaudi

2011: Paolo Rumiz, “La Cotogna di Istanbul”, Feltrinelli

2012: Fabio Geda, “L’estate alla fine del secolo”, Dali

2013: Marcello Fois, “Nel tempo di mezzo”, Einaudi

2014: Beatrice Masini, “Tentativi di botanica degli affetti”, Bompiani

2015: Domenica Dara, “Breve trattato sulle coincidenze”, Nutrimenti

2016: Nadia Terranova, “Gli anni al contrario”, Einaudi; Mariapia Veladiano, “Una storia quasi perfetta”, Guanda (pari merito)

2017: Paolo Cognetti, “Le otto montagne”, Einaudi

2018: Marco Balzano, “Resto qui”, Einaudi

2019: Carla Maria Russo, “L’acquaiola”, Piemme

2020: Paolo Di Paolo, “Lontano dagli occhi”, Feltrinelli

2021: Silvia Avallone, “Un’amicizia”, Rizzoli

2022: Silvia Truzzi, “Il cielo sbagliato”, Longanesi

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata