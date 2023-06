Non smetterà di lavorare per il suo comune, neppure tra un anno, neppure quando il suo mandato, il terzo come sindaco sarà cessato e non vi sarà altra possibilità di presentarsi. Alessandro Gozzi è giunto al 14imo anno di amministrazione, e sino a maggio (sarà quello il mese più probabile delle elezioni comunali del 2024) porterà a termine quello che è già stato iniziato. Martignana ha attraversato momenti bui, momenti in cui il default sembrava l’unica via ed i conti non lasciavano presagire nulla di buono. L’amministrazione Gozzi non aveva nessuna responsabilità in quel dissesto, ma ha dovuto farvi fronte. Passo dopo passo, con scelte a volte dolorose, ma riuscendo alla fine nell’impresa di far tornare il sereno. Non era, e non è stato semplice. Merito soprattutto suo, del sempre in moto Alessandro, se oggi Martignana ha conti a posto ed investe nello sviluppo della città.

Nei prossimi mesi saranno due le opere che saranno portate a termine. Due opere a cui l’Amministrazione tiene molto. Grazie ad Abstract oggi la possibilità di arrivare a fondi è meno impervia per i comuni, e così è stato anche per Martignana.

“Sono le due opere – ha spiegato il primo cittadino – di fine mandato e finalmente si parte”. La prima è la messa in sicurezza delle strade e la ciclabile di via Bardellina. Via Bardellina (verso Gussola, il terzo lotto della ciclabile che chiude la ciclabile sulla provinciale in territorio comunale), via Libertà (la via del comune e della parrocchiale) e via Caravaggio (area residenziale). 350 mila euro di investimento, interamente coperti da un bando del Ministero degli Interni. Negli interventi sono coinvolte le ditte Moschini di Castiglione delle Stiviere, la ditta Stabili di Casalmaggiore e la ditta Appia Antica per la posa del porfido. E ai lavori si aggiunge un’altra notizia importantissima per il comune. E’ giunto anche per Martignana il momento della posa nel paese della fibra Ottica. “Avevamo già contattato Open Fiber – spiega Gozzi – e in via Libertà abbiamo trovato un accordo. Intanto che rompiamo la strada per i lavori predisponiamo per la posa della fibra ottica che poi riguarderà tutto il comune”.

Per quel che riguarda la ciclabile sarà completato il terzo tratto, quello che parte dalla strada delle Arance e arriva sino al limite territoriale con Gussola. Nuova asfaltatura, cordolo di separazione dai campi e illuminazione. La speranza è quella che si possa inaugurare entro il termine dell’estate.

Altro importante lavoro che verrà portato a termine è quello relativo alla sistemazione del Parco di Nassiryia. 275 mila euro di lavori (ottenuti tranite un bando di Regione Lombardia portato a casa da Abstract) e 35 mila euro di compartecipazione comunale. Un parco, quello di Nassiryia, che finalmente potrà essere ridato alla città con spazi utilizzabili. Un area centrale con una tettoia e una struttura dotata anche di bagni, un piccolo anfiteatro per i bambini e per le scuole, gli stradelli asfaltati e senza più l’impercorribile ghiaia, una piccola area per lo sgambamento dei cani. “E’ l’inizio – spiega Gozzi – e chi verrà dopo di me potrà migliorarlo ed introdurre altro. Intanto lo rendiamo agibile, poi tutto quello che verrà sarà valutato. Di certo era impensabile adesso dotarlo di giochi, anche inclusivi, per bambini quando il parco stesso non era fruibile”.

Anche in questo caso i lavori sono già iniziati e dovrebbero avere termine entro l’autunno.

Due opere importanti per un comune, Martignana, che continua a crescere. “Chi verrà dopo di me?”. Gozzi sorride alla domanda a bruciapelo. Chi verrà verrà, ed è una conferma, partirà avvantaggiato dall’avere ancora un amministratore in gamba e un uomo di fatica su cui poter contare anche negli anni a venire.

Nazzareno Condina

