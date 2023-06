Il quadro dei lavori finanziati dalla Regione e dal Comune di Bozzolo per il recupero della seconda parte delle mura gonzaghesche registra un intervento, già in atto, con inizio alcuni mesi orsono, per un totale di euro 807.800, di cui 752.256 con contributo regionale “Borghi Storici e 55.544 sul bilancio comunale. I lavori sono stati aggiudicati alla ditta Coniolato di Padova. I progettisti dell’intervento sono gli ingg. Barone e Fontana di Bologna.

Il secondo lotto dei lavori riguarda Porta San Martino, manutenzione straordinaria e riqualificazione. L’investimento prevede euro 288.400 di cui 247.744 a carico di regione Lombardia e 40.656 a carico del Comune di Bozzolo.i lavori sono stati affidati alla ditta azimut di Casal maggiore in attesa del nullaosta della soprintendenza. Progettista l’architetto Michela Tessoni dello studio Campanella Tessoni di Crema.

Il terzo lotto riguarda il percorso culturale e prevede una spesa di euro 73.200 tutti a carico del bilancio comunale la committenza è stata assegnata al politecnico di Milano al laboratorio di ricerca Mantova lab. Si tratta di ricerca storica su porte e mura con creazione di hub con materiale informativo e divulgativo storico artistico. Sono previsti anche interventi legati alla cartellonistica filmati foto audio. Complessivamente quindi l’onere a carico del bilancio comunale è di €169.000.

Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro con il soprintendente Dottor Barucca ed i suoi collaboratori per verificare la tempistica esecutiva dei lavori relativi al finanziamento del Ministero della Cultura denominato Fondo Recupero Mura di Bozzolo per l’ammontare di € 1.240.303 concesso per la riqualifica completa della parte rimanente dei lati est e nord della cinta muraria. Pertanto, sommando gli interventi statali, regionali e comunali si giunge a sfiorare i 2,5 milioni complessivi dedicati al comparto Porta San Martino/Mura gonzaghesche.

