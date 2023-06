Nel corso dell’ultimo consiglio comunale è stata approvata una variazione di bilancio tramite la quale si è reso possibile andare a stanziare una parte consistente di avanzo di bilancio, pari a poco più di un milione di euro, insieme al recepimento di finanziamenti derivanti dai trasferimenti di Stato e di Regione Lombardia, oltre all’adeguamento dei capitoli in entrata e in uscita del bilancio comunale in base alle esigenze maturate durante i primi sei mesi dell’anno.

Le cifre più significative sono quelle relative allo stanziamento di 400mila euro per la manutenzione straordinaria degli asfalti (il cosiddetto Piano Strade 2023, di imminente stesura), aumenta il capitolo relativo alle utenze di 150mila euro e vengono inseriti 100mila euro sul capitolo del verde. Inoltre, l’amministrazione comunale stanzia 60mila euro per una manutenzione straordinaria relativa a un progetto di riqualificazione dei giardini delle Rimembranze a cura di Mantova Ambiente.

Altri stanziamenti sono quelli di 50mila euro per la manutenzione straordinaria della scuola dell’infanzia di Cicognara, di 26mila euro per la manutenzione straordinaria della caserma dei carabinieri, di 56.500 euro per l’ultimo tratto della pista ciclabile di via Al Ponte, di 13mila euro per la sostituzione e l’ammodernamento dei parcometri.

E ancora, 20mila euro per la manutenzione straordinaria dei mezzi comunali, 30mila euro per la manutenzione straordinaria degli alloggi Sap (case popolari) come quota parte di un intervento di quasi 100mila euro per un’altra parte messa da Regione Lombardia, un introito di 10mila euro per l’ottenimento di un finanziamento di un bando di Regione Lombardia relativo agli orti sociali e un introito di 48mila euro dall’assicurazione relativa ai danni subiti al bar del campo sportivo di via Al Ponte.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata