L’associazione viadanese Arces odv, che in luglio purtroppo è stata colpita da due importanti lutti, nonostante tutto non si è mai fermata, con le attività – particolarmente del banco alimentare – che continueranno anche in agosto, vista la previsione di un aumento esponenziale nei prossimi mesi degli assistiti a causa della scadenza del Reddito di Cittadinanza che travolgerà tutto il sistema sociale.

Ma non è finita: il giorno 13 agosto, a Cutro, vi sarà infatti la presentazione del libro di Giovanni Frijio Il Coraggio di Vivere nella Legalità, con il patrocinio gratuito della Regione Calabria e il benestare della Regione Lombardia con la collaborazione del Comune di Cutro e di altri enti e associazioni sia cutresi che provinciali.

Per continuare a settembre con vari progetti già in atto e il servizio di accompagnamento semplice per anziani a bordo del pulmino verso/dagli ospedali o dove si ha bisogno.

Il Presidente Giuseppe Guarino è soddisfatto che i volontari stiano crescendo di numero, e ci tiene a ricordare che chi volesse fare volontario e mettersi in gioco sarebbe il benvenuto presso l’associazione.

