Mostro Production, Arci Tom e The Abyss Booking and Promotion presentano una data imperdibile: 15 Agosto: ALESTORM + Trick Or Treat + Ulvedharr + VallorcH al Bilbao di San Polo d’Enza (RE)

Biglietti: 30 euro in prevendita (comprensivo di concerti e free access all’after show dj set). Solo after show dj set a partire dalle 0.00 a 10 euro

Gli Alestorm sono una band che non necessita di troppe presentazioni: Power/Folk metal band scozzese nata nel 2004, originaria di Perth. Il loro genere viene definito “True Scottish Pirate Metal”, a testimonianza della prevalenza di tematiche piratesche all’interno dei loro testi, anche se dal punto di vista dello stile musicale sono rinconducibili a gruppi della scena Viking/Folk scandinava!

Ad aprire le danze di questa fantastica giornata:

TRICK OR TREAT Power Metal band da Modena che si è affermata come una solida realtà nel panorama Metal italiano, con album acclamati dalla critica e centinaia di live show in giro per il mondo!

Gli Ulvedharr, band Thrash/Death Metal con all’attivo 2 EP e 5 Full Lenght che esprime il suo massimo potenziale durante le esibizioni live, qualità che li ha portati a raggiungere i palchi di grandi Festival italiani e internazionali.

I VallorcH, dal Veneto, veri e proprio pionieri del Folk italico

Al termine delle esibizioni si potrà continuare a far festa col dj set del TempoRock, storico staff del clubbing alternativo reggiano.

Il Bilbao San Polo D’Enza è uno storico locale nel reggiano, una strepitosa location open air di 12.000 mq sulle rive dell’Enza che ha recentemente riaperto sotto la direzione musicale e organizzativa dei gestori del circolo Fuori Orario, che hanno annunciato “la rinascita e rifondazione di un nuovo villaggio musicale e culturale”.

Durante la giornata dell’evento sarà presente i banchetti e una rievocazione storica di combattimenti medievali.

