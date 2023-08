L’Unione “Terra dei Gonzaga”, composta dai comuni di Bozzolo e Rivarolo Mantovano, ha partecipato al bando regionale per l’installazione di impianti di videosorveglianza nei parchi comunali per elevare la sicurezza urbana, con una spesa di € 68.308. La Regione ha finanziato il progetto con un contributo di € 47 mila euro, mentre la restante parte è a carico dei due bilanci comunali. I parchi giardino inseriti nel progetto a Rivarolo Mantovano sono quelli dei viali Piave e Manfredini e di via Prati, mentre a Bozzolo sono stati inseriti i parchi giardino Don Milani di via Boriani, di via dei Mille a porta San Martino e inizio mura e della memoria, posto tra via Chiodi, via 4 novembre ed il civico cimitero.

L’azione preventiva sarà affidata a telecamere di sorveglianza delle zone sensibili dei parchi anche per prevenire piccoli reati, atti vandalici e azioni purtroppo giunte alla ribalta della cronaca. Mentre sono in programma altri interventi aggiuntivi il presidente Giuseppe Torchio, il vice Massimiliano Gallo e l’assessore delegato Giampaolo Bosi hanno ripercorso le fasi che hanno portato alla dotazione di alcune aree di giochi inclusivi ovvero alla collaborazione pubblico-privato con associazioni del terzo settore come gli “Amici del Cuore” per la gestione delle aree, la loro pulizia, piccola manutenzione e presidio umano.

