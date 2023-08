Dopo le memorabili tournée toscane del 2015 e del 2018, e 3 concerti stupendi in Campania l’anno scorso, l’ensemble svizzero « Orchestre des Jeunes de Fribourg » torna in Italia per una minitournée che culminerà nel Teatro all’Antica di Sabbioneta (MN) il 20 agosto alle ore 18.30 dopo aver fatto tappa a San Gimignano e a Mensano, in Toscana.

Fra le cinquecentesche mura del prezioso Teatro classificato patrimonio UNESCO, l’orchestra eseguirà tre sinfonie di Bach e Haydn che faranno da antipasto al piatto di resistenza, il bellissimo Concerto per pianoforte in do maggiore KV415 di Mozart, nel quale la pianista Anna Kapsopoulos dialogherà con l’orchestra.

L’Orchestre des Jeunes de Fribourg è un’orchestra d’archi della Svizzera francese che conta una ventina di musicisti di età compresa fra i 12 e i 20 anni e ha celebrato 50 anni di esistenza due anni fa. Fondata infatti nel 1971 dal suo attuale direttore, Théophanis Kapsopoulos (allora adolescente), l’OJF ha per missione di offrire ai suoi membri un vero e proprio percorso di formazione in orchestra, dandogli la possibilità di studiare e suonare con professori eccellenti e musicisti di rilievo. Provando due volte alla settimana, l’orchestra esegue un’intensa attività concertistica, con un nuovo concerto ogni mese. L’orchestra organizza ogni anno una tournée all’estero, che finora l’ha portata su tre continenti, Europa, Nord e Sudamerica, Africa.Domenica 20 agosto ore 18.30 – Teatro all’Antica di Sabbioneta (MN)

Orchestre des Jeunes de Fribourg

Dir. Théophanis Kapsopoulos

Anna Kapsopoulos, pianoforte

Musiche di Bach, Haydn, Mozart

Ingresso gratuito

