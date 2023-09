Domenica 10 settembre 2023 torna l’appuntamento con la Giornata Europea della Cultura Ebraica, l’evento annuale che apre alla cittadinanza le porte di Sinagoghe, musei e altri siti ebraici, quest’anno in Italia in ben 101 località, distribuite in sedici regioni, da nord a sud alle isole.

La manifestazione, giunta alla ventiquattresima edizione, ha ricevuto quest’anno la prestigiosa Medaglia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

L’iniziativa, alla quale partecipano trenta Paesi europei, è coordinata e promossa nel nostro Paese dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Con un tema inedito, “La bellezza”, a fare da “fil rouge” tra le centinaia di eventi che saranno organizzati in tutto il Paese. Un’occasione per far conoscere e valorizzare il patrimonio storico, architettonico, artistico e archeologico ebraico in Italia, e per riflettere sulle peculiari declinazioni del “bello” da un punto di vista ebraico.

Numerosi gli eventi in LOMBARDIA, che si terranno in otto località: MILANO, MANTOVA, BOZZOLO, OSTIANO, POMPONESCO, SABBIONETA, SONCINO, VIADANA.

A MILANO, ampio e variegato il programma che parte alle 9.30 con la visita guidata della Sinagoga Centrale (via Guastalla,19), dove si proseguirà alle 10.30 con i saluti istituzionali e alle 11.00 con l’intervento del Rabbino Capo Rav Alfonso Arbib.

Alle 11.45, “La bellezza raccontata dal Talmud”: letture dell’attrice Cristiana Capotondi e commenti di David Piazza e Ugo Volli.

Alle 13.00 si concluderà la mattinata con una seconda visita guidata alla Sinagoga Centrale durante la quale verranno introdotte le principali festività ebraiche e lo Shabbat.

Location del pomeriggio sarà l’Auditorium del Museo della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” (Via San Vittore, 21) dove alle 15.00 si parlerà del contributo ebraico al mondo della moda, da Helena Rubinstein a Chloè, da Levi Strauss a Sonovia. Con la partecipazione di Luigi Caccia, Giulia Crivelli e Virginia Hill. Introduce e modera Michael Soncin.

Alle 16.30 il saggista Niram Ferretti e il regista Alex Infascelli dialogheranno su “La potenza delle immagini. Kubrick e l’esuberanza del significato”.

Alle 17.30 sarà il momento di declinare il tema attraverso l’arte con: “La bellezza in Michelangelo, Leonardo e Giorgione: tra Arte, Midrash e Cabbalà”.

A cura di Alfonso Sassun e Riccardo Sorani, introduce Davide Romano.

Alle 18.30 l’ultimo incontro con Alex Infascelli e Maria Rosa Mancuso dal titolo: “La bellezza della diversità. Il successo delle serie israeliane”. A seguire, Cocktail nel chiostro del Museo.

Alle 20.30, a conclusione del programma milanese, “Tra le note, la bellezza dell’anima ebraica. Armonie musicali tra passato e futuro”: un concerto con musiche della tradizione ebraica a cura del gruppo Agora Ensemble, con Manuela Sorani (voce, chitarra), Stefano Buratti (contrabbasso, cori), Marco Milanese (clarinetti, chitarra, flauto dolce, tastiere), Lucia Picozzi (fisarmonica, tastiere), Pier Angelo Prandoni (flauti, mandolino, chitarra).

Tutte le iniziative sono a ingresso libero. Sarà poi possibile riascoltare conferenze e concerto sul sito: www.mosaico-cem.it

Per maggiori informazioni contattare Paola Hazan Boccia, Responsabile Eventi Assessorato alla Cultura Comunità Ebraica di Milano: tel. 02 483110223, cell. 393 8683899 o 339 4836414, emaial paola.hazan@com-ebraicamilano.it

Tante iniziative anche a SABBIONETA (MN) dove in Sinagoga – via Bernardino Campi, 1, aperta dalle 10.00 alle 19.00 – saranno esposti i preziosi volumi della stamperia ebraica di Sabbioneta, annoverati tra le migliori pubblicazioni in lingua ebraica del XVI sec, e di documenti e foto in ricordo di Pio Foà, medico e politico italiano, nel centenario della sua morte. Ingresso libero (via Bernanrdino Campi, 1).

Aperto a ingresso libero durante tutto l’arco della giornata – dalle 10.00-19.00 – anche il Cimitero Ebraico con lapidi fresche di restauro dove alle ore 11.00 partirà una visita guidata a cura di Alberto Sarzi Madidini (in frazione Borgofreddo)

Alle 15.00 si faranno “Quattro passi nel quartiere ebraico”, un tour guidato a cura di Giovanni Sartori. Prenotazione obbligatoria presso: 0375 221044 – info@turismosabbioneta.org

Infine alle 17:00 appuntamento al Teatro Olimpico (via Teatro 9) per il concerto dal titolo: “L’incanto della natura in Israele”. A cura del coro “Col Hakolot” della comunità ebraica di Milano.

Ingressi ed eventi gratuiti, maggiori informazioni ProLoco Sabbioneta: 0375 221044, info@turismosabbioneta.org.

A SONCINO (CR), nella Sala Consiliare del Comune (Piazza Garibaldi) si terrà alle 10.00, a seguito dei saluti istituzionali e della presentazione della Giornata, l’incontro: “Mia compagna, mia bella”, che parte dalla bellezza per arrivare al Cantico dei Cantici, dall’ebraico antico attraverso le parlate giudaiche e fino alla lingua moderna. Intervengono Giuseppe Cavalli e Francesco Capretti, rispettivamente Responsabile e Direttore del locale Museo della Stampa, e Anna Linda Callow, docente di lingua e letteratura ebraica all’Università degli Studi Milano.

Per info: 3473824496 e info@museostampasoncino.it

A OSTIANO (CR), il cimitero ebraico (località Montagnetta) rimarrà aperto a ingresso libero dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00. Sarà anche possibile visitare l’ex ghetto e il palazzo dove era ubicata la sinagoga. Per ulteriori informazioni sul programma e su ogni comunicazione riguardante l’organizzazione delle visite si può fare riferimento ai seguenti contatti: 328 7181527 e mineragiuseppe@gmail.com.

A VIADANA (MN) la locale Sinagoga di Via Bonomi 31 sarà aperta al pubblico dalle ore 10.00 alle 12.00. Al suo interno, inoltre, si terranno due concerti musicali alle 16.30 e alle 17.45. Mentre alle 17.15 il professore Marino Morselli terrà una conferenza sulla Brigata Ebraica, brigata inquadrata nell’esercito britannico che contribuì a liberare l’Italia durante il secondo conflitto mondiale.

Su richiesta sarà possibile visitare anche il Cimitero ebraico di Via Paraluppa.

Per ulteriori informazioni: https://comune.viadana.mn.it/ , Tel. 340 3517104

Infine, apriranno al pubblico gli antichi cimiteri ebraici di POMPONESCO (MN) (Via A. Cantoni) dalle 8.00 alle 18.00, per info: istruzione.cultura@comune.pomponesco.mn.it, e di BOZZOLO (MN) (via Rita Beduschi – ex via Cremona 2) dalle ore 9.00 alle ore 18.00; da questo partirà anche – alle ore 10.00 e alle ore 16.30 – una visita guidata ai luoghi ebraici di Bozzolo. Per maggiori info: Gruppo Culturale “Per Bozzolo”, 3357774440, culturale.bozzolo@libero.it o a: Comune di Bozzolo – 0376 910826 o segreteria@comune.bozzolo.mn.it

A MANTOVA la Giornata Europea della Cultura Ebraica è stata anticipata a domenica 3 settembre, presso la Sinagoga, dove si è tenuto il concerto ebraico “In vino very Tanz”.

La Giornata Europea della Cultura Ebraica è un appuntamento culturale ormai consolidato, che nel nostro Paese, come sostenuto dall’AEPJ, l’associazione europea per la preservazione del patrimonio ebraico e organizzazione “ombrello” della Giornata, vanta il primato di edizione più ampia e riuscita in Europa. Grazie alla virtuosa e fattiva collaborazione tra Comunità Ebraiche, Comuni, Enti locali e Associazioni attive sul territorio, e a un patrimonio storico-culturale di sicuro interesse, ogni anno si dà vita a una manifestazione diffusa in modo capillare in gran parte della penisola, che accoglie decine di migliaia di visitatori.

La XXIV Giornata Europea della Cultura Ebraica ha ricevuto la prestigiosa Medaglia del Presidente della Repubblica. La manifestazione è riconosciuta dal Consiglio d’Europa. Gode inoltre del Patrocinio del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Per informazioni più dettagliate si invita a consultare il sito www.ucei.it/giornatadellacultura, dove sono disponibili i programmi delle singole località (in continuo aggiornamento), con un focus particolare su Firenze, la città capofila di quest’anno. Il sito offre inoltre letture di approfondimento sul tema della bellezza nelle sue diverse declinazioni, così come sulla storia e cultura ebraica in generale, e percorsi multimediali, comprensivi di video, gallery fotografiche e “virtual tour”. Informazioni e curiosità sulle località aderenti sono inoltre reperibili sui canali social: Facebook (https://www.facebook.com/Giornata-Europea-della-Cultura-Ebraica-157028447700593) e Instagram (https://www.instagram.com/giornatadellacultura).

È inoltre a disposizione dei giornalisti un'Area stampa da cui scaricare comunicati, foto e

altro materiale: https://ucei.it/giornatadellacultura/area-stampa

Partecipano alla Giornata in Italia le seguenti località:

ABRUZZO: Pescara – CALABRIA: Arena, Belvedere Marittimo, Bova Marina, Castrovillari, Catanzaro, Caulonia, Cittanova, Cosenza, Cropani, Crotone, Ferruzzano, Gerace, Motta San Giovanni, Nicotera, Palmi, Reggio Calabria, Rende, Roccelletta di Borgia, San Giorgio Morgeto, Santa Maria del Cedro, Soriano Calabro, Tarsia, Vibo Valentia, Zambrone – CAMPANIA: Napoli – EMILIA ROMAGNA: Bologna, Carpi (Fossoli), Cento, Cesena, Correggio, Cortemaggiore, Ferrara, Finale Emilia, Lugo di Romagna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Soragna – FRIULI VENEZIA GIULIA: Gorizia, Trieste, Udine – LAZIO: Fiuggi, Roma, Sezze – LIGURIA: Genova – LOMBARDIA: Bozzolo, Mantova, Milano, Ostiano, Pomponesco, Sabbioneta, Soncino, Viadana – MARCHE: Ancona, Fano, Jesi, Pesaro, Senigallia, Urbino – PIEMONTE: Alessandria, Asti, Biella, Carmagnola, Casale Monferrato, Cherasco, Chieri, Cuneo, Mondovì, Saluzzo, Torino, Vercelli – PUGLIA: Lecce, Manduria, Oria, San Nicandro Garganico, Taranto, Trani – SARDEGNA: Cagliari – SICILIA: Castroreale, Enna (Agira), Marsala, Modica, Palermo, Siracusa, Trapani – TOSCANA: Firenze, Livorno, Monte San Savino, Pisa, Pitigliano, Siena – TRENTINO ALTO ADIGE: Merano – VENETO: Conegliano, Padova, Portobuffolè, Rovigo, Venezia, Verona, Vicenza, Vittorio Veneto

I 30 Paesi europei che partecipano sono:

Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.

In Europa la Giornata è coordinata dall’AEPJ – The European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage. I programmi dei singoli Paesi sono consultabili sul sito www.jewisheritage.org

