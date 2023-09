L’Assemblea di Coldiretti Lombardia per l’elezione del nuovo presidente regionale si svolge venerdì 15 settembre 2023 presso l’auditorium Testori in piazza Città di Lombardia a Milano. Dalle ore 10 la parte pubblica con la partecipazione del presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini; la ministra per il Turismo Daniela Santanché; il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana; l’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi; l’assessore regionale agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica Massimo Sertori; l’assessora regionale all’Istruzione, Formazione, Lavoro Simona Tironi. In programma anche gli interventi di Alessandro Apolito, responsabile filiere Coldiretti e Felice Adinolfi, direttore Centro studi Divulga.

Nell’occasione sarà diffuso un focus sul caro spesa in Lombardia e sulla cucina antispreco con le ricette salva tasche dei cuochi contadini per aiutare le famiglie a contrastare l’aumento dei prezzi, grazie al riutilizzo degli avanzi.

