Si svolgerà domenica 22 ottobre dalle ore 16.30 al Teatro Comunale di Casalmaggiore la presentazione al pubblico della Stagione Teatrale 2023-2024 diretta da Giuseppe Romanetti e realizzata dal Comune di Casalmaggiore con il sostegno di Regione Lombardia. Una Stagione per ritornare a Teatro con proposte di grande qualità e raffinatezza estetica, sempre pensando al Teatro come luogo aperto e accessibile da tutti.

Ad aprire, alle ore 16.30, saranno gli interventi istituzionali di Filippo Bongiovanni, Sindaco di Casalmaggiore, Marco Micolo, Assessore alla Cultura e di Giuseppe Romanetti, Direttore Artistico del Teatro Comunale.

A seguire CROSS THE LINE_LAB, un progetto della compagnia rodisio a cura di Manuela Capece e Davide Doro, video-racconto del progetto biennale di ricerca e formazione teatrale Cross the line sviluppato tra il 2021 ed il 2023 che ha coinvolto più di 300 studenti dell’Istituto G. Diotti, accompagnati in un percorso esplorativo tra teatro e architettura, attraverso un processo creativo per indagare le architetture del mondo e dell’anima attorno al concetto di Linea. Il progetto si è inserito poi in un contesto europeo dedicato al giovane pubblico, grazie al sostegno della rete internazionale ConnectUp e si è concentrato su preadolescenza ed adolescenza, un’età che porta in sé tutta la fragilità e il mistero di un rito di passaggio, il superamento di quella linea che dall’infanzia porta all’età adulta. Al centro del percorso il Teatro Comunale di Casalmaggiore e quella linea che dalla scuola porta al teatro, per consentire ai ragazzi di appropriarsi di uno spazio di condivisione necessario alla comunità di oggi e di domani. CROSS THE LINE_LAB nasce dal bisogno di marcare la strada tra queste due architetture fortemente simboliche per mantenere viva la relazione tra arte e formazione, per riconoscere e provocare scintille creative, per la ricerca di uno sguardo vivo e veloce e della spudorata immaginazione tipica dei ragazzi, per entrare in contatto con quella particolare forza creativa, intensa e ostinata, riserva indispensabile per la formazione della propria identità.

Cross the Line è un progetto di ricerca, formazione e creazione teatrale dedicato al giovane pubblico. Cross the Line è un processo creativo condiviso. É un progetto di teatro e architettura. Linea. Limite. Confine. Conflitto. C’è sempre una linea accanto a noi. Ci camminiamo di fianco o la oltrepassiamo più volte, ci dice quando fermarci o ci ricorda dove volevamo andare. Sono le nuove e antiche architetture che disegnano le città come i confini naturali che da sempre uniscono e separano. Ci sono linee fisiche, ben visibili e chiare a tutti, e ci sono linee immaginarie, che nessuno ha mai visto ma che sono altrettanto chiare. Ci sono linee che si muovono nello spazio e altre che viaggiano nel tempo. Ci sono linee interiori, limiti più o meno valicabili dentro ognuno di noi. C’è sempre un qui e c’è sempre un oltre. C’è sempre un Io e c’è sempre un Altro. Da questa parte ci sono io. Il mio spazio, le mie cose, il mio modo di essere e di fare.

Da questa parte c’è il mio mondo. Oltre la linea ci sei tu. La linea è l’espressione di un conflitto. È il conflitto che separa l’io superficiale dall’Io interiore. È la distanza complessa tra reale e virtuale. È un muro che divide un paese, è l’orizzonte che si modella tra centro e periferia. Attraversare la linea significa scegliere.

